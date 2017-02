Die deutsche Fondsbranche verwaltet so viel Geld wie nie - derzeit liegen 2,8 Billionen Euro in den Depots, 200 Milliarden mehr als noch ein Jahr zuvor. 2016 flossen den Vermögensverwaltern insgesamt 102 Milliarden Euro an neu angelegtem Geld zu, was unter dem Rekordjahr 2015 lag. Damals waren es noch 193 Milliarden. Die Privatanleger hielten sich im letzten Jahr stärker zurück ...

