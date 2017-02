In der Schweiz sollte es zu Friedensverhandlungen zwischen der syrischen Regierung und der Opposition kommen. Zum Auftakt kam es allerdings zu kämpfen in zwei syrischen Provinzen. Die Chancen auf einen Durchbruch sinken.

Schwere Kämpfe in Syrien haben den Auftakt neuer Friedensgespräche in der Schweiz überschattet. Die Chefunterhändler der syrische Regierung und der Opposition trafen am Donnerstag getrennt voneinander bei den Vereinten Nationen in Genf ein. Parallel wurden nach Angaben der oppositionsnahen Beobachtungsstelle für Menschenrechte Rebellen-Gebiete in den westlichen und zentralen Provinzen Deraa und Hama aus der Luft angegriffen. Aufständische hätten wiederum Regierungsziele mit Raketen beschossen. Im Norden des Bürgerkriegslandes übernahmen zudem Rebellen mit Unterstützung des türkischen Militärs nach Angaben der Regierung in Ankara die Kontrolle über nahezu die gesamte IS-Hochburg Al-Bab.

Die Freie Syrische Armee (FSA) sei ins Zentrum von Al-Bab ...

