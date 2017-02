Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--An den europäischen Börsen gerät der Kursaufschwung am Donnerstag erst einmal ins Stocken. Der DAX kämpft am Nachmittag weiterhin mit der 12.000er Marke, gegen 16.15 Uhr gibt er geringfügig um 0,2 Prozent auf 11.973 Punkte nach. Der Euro-Stoxx-50 zieht um 0,1 Prozent auf 3.341 Punkte an. Damit kämpft er aber weiterhin mit seinem Januar-Hoch, das der DAX bereits deutlich hinter sich gelassen hat. Dabei wird die Musik an den Aktienmärkten weiterhin von der Berichtssaison gemacht, sie löst einige heftige Kursbewegungen bei den Einzeltiteln aus.

Der Euro hat sich von seinem Schwächeanfall des Vortages erholt. Einen Grund liefert das Protokoll der US-Notenbanksitzung, in dem sich die US-Notenbanker besorgt zu einer möglichen weiteren Dollar-Aufwertung äußerten. Nachdem der Euro am Mittwoch bei 1,05 Dollar einen Boden gefunden hat, notiert er aktuell bei 1,0580 Dollar.

US-Finanzminister Mnuchin stärkt Gold und drückt Renditen

Gedrückt wird der Dollar auch vom US-Finanzminister Steven Mnuchin. Er hat die Erwartungen an geplante Steuererleichterungen und deren Wirkung auf die US-Konjunktur etwas gedämpft. Möglicherweise könnten einige Jahre vergehen, bis das von der US-Regierung angestrebte Wachstum von 3 Prozent erreicht werde. Von den Aussagen profitiert der Goldpreis. Die Feinunze kostet mit 1.248 Dollar so viel wie zuletzt Mitte November. Die Renditen der Langläufer kommen etwas zurück.

Telekom-Titel mit Telefonica an der Spitze der Gewinner

Die Gewinner unter den europäischen Branchen werden am Donnerstag von den Telekom-Aktien angeführt. Ihr Sektoren-Index steigt um 0,9 Prozent. Gute Zahlen treiben besonders Telefonica nach oben, sowohl der Gewinn als auch der Umsatz sind besser ausgefallen als erwartet. Auf dem spanischen Heimatmarkt hat Telefonica die Kosten deutlich senken können. Der Kurs gewinnt 2,6 Prozent.

Dialog nach Zahlen sehr fest

Am deutschen Markt sind Dialog Semiconductor nach guten Zahlen mit einem Plus von 6,3 Prozent der stärkste Titel. Positiv heben die Analysten von Bryan Garnier auch den Ausblick auf das erste Quartal hervor, der 8 Prozent über der Markterwartung rangiere. Im ersten Quartal 2017 erwartet das Unternehmen einen Umsatz von 255 bis 285 Millionen Dollar.

Xing steigen um 2,1 Prozent. Die Hamburger Betreiber eines sozialen Netzwerks wollen nicht nur die Dividende erhöhen, sondern zugleich eine Sonderdividende ausschütten.

Gewinnmitnahmen bei Henkel, Aareal Bank und Dürr

Dagegen leiden Henkel und Aareal unter ihren verhaltenen Ausblicken. Henkel hat zwar im vergangenen Jahr das Nettoergebnis um 6,9 Prozent gesteigert und erhöht die Dividende. "Der Ausblick ist aber sehr zurückhaltend", sagt ein Händler. Nach den kräftigen Gewinnen der vergangenen Wochen kommt der Kurs nun um 1,5 Prozent zurück.

Auch bei Aareal sind die 2016er Zahlen gut ausgefallen. Wegen des Ausblicks fällt der Kurs aber um 3,3 Prozent, trotz einer Dividendenerhöhung um 21 Prozent auf 2,00 Euro.

Dürr fallen um 3,9 Prozent. Hier ist es vor allem der Margenausblick, der zu Gewinnmitnahmen führt. Dürr strebt eine EBIT-Marge von 7,5 bis 8,25 Prozent an. Möglicherweise zeige sich das Management aber auch bewusst konservativ, daher machen Händler Erholungspotenzial aus.

Peugeot und Swiss Re unter Druck

Peugeot geben um 0,7 Prozent nach. Zwar sollen die Aktionäre wieder eine Dividende erhalten. Verglichen mit BMW oder gar Fiat sei die Aktie aber teuer, heißt es bei den Analysten von Evercore ISI.

Swiss Re verlieren 1,1 Prozent. "Das Schlussquartal enttäuscht", so ein Marktteilnehmer. Das Ergebnis des Rückversicherers sackte im vierten Quartal auf 517 von 938 Millionen US-Dollar ab. Die Schaden-Kosten-Quote schoss auf 95 nach 91,1 Prozent in die Höhe, was sehr kritisch gesehen wird.

Kurseinbrüche bei Rocket Internet und Helma

Nach der umfangreichen Aktienplatzierung durch Großaktionär Kinnevik am Vorabend verliert die Aktie von Rocket Internet 13,7 Prozent auf 18,48 Euro. Kinnevik hat sich mit der Transaktion von der Hälfte seiner Beteiligung an Rocket getrennt. Bei institutionellen Investoren wurden rund 10,9 Millionen Aktien zu 19,25 Euro das Stück platziert. Kinnevik nimmt damit nach eigenen Angaben rund 209 Millionen Euro ein. "Vor allem ist die Lock-Up-Periode für den übrigen Kinnevik-Anteil mit 90 Tagen recht kurz", sagt ein Händler. Der Markt werde daher mit einer neuerlichen Platzierung rechnen.

Helma brechen um 13 Prozent ein auf 44,53 Euro. Der Eigenheimbauer hat die Prognose gesenkt. "Der Kurs ist in den vergangenen Jahren stark gelaufen, nun machen Anleger Kasse", sagt ein Händler. Sollte die Aktie nicht schnell und deutlich über 45 Euro zurückkehren, erzeuge auch der Chart ein Verkaufssignal.

Positive Analysten treiben Airbus - Stada erhält weiteres Angebot

Airbus gewinnen 3,6 Prozent. Nach den Zahlen vom Mittwoch haben sich nun unter anderem JP Morgan, die Deutsche Bank und die UBS positiv zu Airbus geäußert.

Stada hat ein weiteres Übernahmeangebot erhalten. Der Kurs steigt um 0,6 Prozent auf 57,92 Euro. Die Finanzgesellschaft Advent bietet 58 Euro je Aktie plus die Dividende für das vergangene Jahr, hier werden 74 Cent je Aktie erwartet. Das Angebot ist allerdings bis Montag befristet.

Neben Advent hat der Finanzinvestor Cinven laut Stada-Angaben einen indikativen Angebotspreis von 56,00 Euro je Aktie unterbreitet. Zudem war ein dritter, namentlich nicht genannter Kaufinteressent an den Arzneimittelhersteller herangetreten.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.341,04 0,05 1,77 1,54 Stoxx-50 3.092,71 -0,22 -6,83 2,73 DAX 11.972,57 -0,22 -26,02 4,28 MDAX 23.679,12 0,28 66,23 6,72 TecDAX 1.925,75 0,30 5,78 6,29 SDAX 10.075,63 -0,80 -81,14 5,84 FTSE 7.294,78 -0,10 -7,47 2,13 CAC 4.903,29 0,15 7,41 0,84 Bund-Future 165,40 0,32 0,77 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:36 Uhr Mi, 17.30 Uhr % YTD EUR/USD 1,0583 +0,32% 1,0549 1,0538 +0,6% EUR/JPY 119,3255 -0,09% 119,4330 119,37 -2,9% EUR/CHF 1,0652 -0,10% 1,0662 1,0663 -0,6% EUR/GBP 0,8460 -0,25% 0,8482 1,1820 -0,8% USD/JPY 112,79 -0,38% 113,21 113,27 -3,5% GBP/USD 1,2509 +0,57% 1,2438 1,2456 +1,4% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 54,61 53,59 +1,9% 1,02 -1,5% Brent/ICE 57,02 55,84 +2,1% 1,18 -0,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.248,70 1.237,60 +0,9% +11,10 +8,5% Silber (Spot) 18,18 18,13 +0,3% +0,05 +14,2% Platin (Spot) 1.012,60 1.004,50 +0,8% +8,10 +12,1% Kupfer-Future 2,70 2,73 -1,1% -0,03 +7,9% ===

