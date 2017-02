Laurèl GmbH: Fortführung des Geschäftsbetriebs gesichert

Aschheim bei München, 23. Februar 2017 - Die Laurèl GmbH hat heute gemeldet, den Geschäftsbetrieb uneingeschränkt fortzuführen. Somit ist die aktuelle Auslieferung und die der Vororders Herbst/Winter 2017 gesichert.

Hintergrund ist ein bereits weit gediehener Insolvenzplan, den die Geschäftsführung in diesen Tagen mit einem Planinvestor aus dem Finanzsektor fertigstellen wird und den ein Planinvestor durch einen zwischenzeitlichen Massekredit finanziert. Dieser Plan, der im Wesentlichen die Eigensanierung des Unternehmens und die Fortführung der bereits eingeleiteten Restrukturierungsmaßnahmen vorsieht, wird unter der aufschiebenden Bedingung umgesetzt, dass der geplante Insolvenzplan die Zustimmung der Gläubigerversammlung erhält und vom zuständigen Insolvenzgericht in München bestätigt wird. Bei der Erstellung dieses Planes wirken das bislang bestehende Beraterteam und der Sachwalter mit.

Währenddessen werden von Seiten des chinesischen Markenrechtsinhabers weitere Shop-Eröffnungen in der V.R. China gemeldet. Dort wurden in den ersten 12 Monaten der Zusammenarbeit bereits 22 Laurèl-Shops eröffnet und weitere Eröffnungen sind dieses Jahr geplant. Zusätzlich werden beide Unternehmen die Kooperation im Bereich Produktion und Beschaffung intensivieren.

Trotz der schwierigen Lage in den Märkten Europas konnten vor allem in West-Europa die Wholesale-Umsätze weiterentwickelt werden. Auch die Märkte in Russland und den GUS-Staaten beginnen, sich langsam wieder nach vorne zu bewegen. In Polen und Wien konnten jüngst drei Franchise-Filialen eröffnet werden. In den Märkten Asiens wird intensiv mit neuen Geschäftspartnern in den nicht durch Agenturen und Importeure besetzten Regionen verhandelt. Die Umsätze der eigenen Shops in Hongkong sind trotz der dortigen tiefen Einzelhandelskrise aufgrund der starken lokalen Kundenbasis weiterhin stabil.

