Kein anderes Sicherheitsprogramm schützt Verbraucher akribischer vor Computerschädlingen als G DATA Internet Security 2017 - so das Ergebnis des aktuellen Vergleichstests von Stiftung Warentest im Magazin test (03/2017). Seit 2005 haben Sicherheitslösungen des deutschen Unternehmens bei allen Vergleichstests von Stiftung Warentest mit einer hervorragenden Virenabwehr überzeugt. Als einziges Security-Programm erhielt G DATA Internet Security 2017 für seinen Virenscanner die Bestnote >>sehr gut<<.



Im aktuellen Vergleichstest mussten 18 Sicherheitspakete für Windows PCs ihre Leistungsfähigkeit in puncto Virenabwehr unter Beweis stellen. Das Fazit der Tester: "Allein G DATA scannt sehr gut". Aber nicht nur die Antiviren-Technologie konnte überzeugen. Die vorbildliche Kundenfreundlichkeit made in Germany lobte Stiftung Warentest ausdrücklich: "G Data glänzt als einziger Anbieter mit allgemeinen Geschäftsbedingungen und Datenschutzrichtlinien ohne Mängel."



