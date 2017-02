Zusammenarbeit mit NetNumber bietet VoLTE-Funktionen



Nashua, New Hampshire (ots/PRNewswire) - Parallel Wireless, Inc., bahnbrechend bei Mobilfunknetz-Bereitstellungen, die so einfach und kosteneffizient wie heutiges W-Fi sind, gab heute eine strategische Zusammenarbeit mit NetNumber, Inc., dem Marktführer bei zentralen Signalisierungs- und Steuerungsplattformen für den weltweiten Kommunikationsdienstleistermarkt (CSP) bekannt. Die gemeinsame Lösung vereinfacht die komplexe IMS-Architektur, reduziert die Einführungskosten von VoLTE sowie die Markteinführungszeit und erlaubt es Betreibern, qualitativ hochwertige Sprachdienste für Netzwerke aller Größenordnungen, privat oder öffentlich, bereitzustellen.



Die Migration auf VoLTE ist komplex und herausfordernd, und Betreiber benötigen eine Architektur, die sowohl flexibel als auch stabil ist, damit sie den IMS-Kern einführen und gleichzeitig die Servicequalität und -zuverlässigkeit aufrechterhalten können. Dies erfordert eine Architekturvision, die Sprache innerhalb des bestehenden Netzwerkes unterstützt und einen klaren Weg in Richtung 5G-Sprache aufzeigt.



Parallel Wireless hat den NetNumber Home Subscriber Server (HSS), die Policy and Charging Rules Function (PCRF), das HLR (Home Location Register), den IMS Core (P/S/ICSCF) und AAA, die als virtualisierte Anwendungen auf der TITAN Plattform von NetNumber verfügbar sind, in seine multitechnologische, selbstkonfigurierende und selbstoptimierende vRAN-Lösung integriert.



NetNumber TITAN ist eine universelle, virtualisierte Infrastruktur für das Routing von Richtliniendurchsetzung, die Signalisierungssteuerung und Abonnentendatenbankdienste im Netzwerk. Derzeit ist NetNumber TITAN auf über 350 Servern auf fünf Kontinenten eingeführt. Seine solide Verwaltungsfunktion für Abonnenten unterstützt über 200 Milliarden Transaktionen pro Monat.



Der integrierte, virtualisierte Ansatz von Parallel Wireless und NetNumber bietet Folgendes:



- Eine vollständige virtualisierte Netzwerklösung, einschließlich sämtlicher Sprachoptionen von Circuit Switch Fallback (CSFB), Voice-over-LTE (VoLTE), Voice-over-Wi-Fi (VoWiFi,) Push-to-Talk (PPT) bis hin zu Over-the-Top (OTT) Voice mit herausragender Servicequalität (QoS), die durch Sitzungssteuerung und Priorisierung von Sprachverkehr auf dem HetNet Gateway (HNG) von Parallel Wireless ermöglicht werden. - Kompatibilität mit 3GPP Standards und Servicekontinuität in den IMS-, Wi-Fi- und Schaltungsbereichen, befähigt durch ePDG/TWG und LTE/3G Gateway-Funktionalität auf dem HNG. Damit können Betreiber in Zukunft zugangsunabhängige Konnektivität und nahtlose Mobilität bei zahlreichen Technologien sicherstellen, darunter 3G, 4G, Wi-Fi und 5G. Mit seiner überragenden, kostenoptimierten Leistung und dem nahtlosen Übergang zwischen lizenzierten und unlizenzierten Technologien bietet er das Qualitätserlebnis, das mobile Verbraucher inzwischen erwarten. - Richtliniendienste, welche die Verwaltung der Auswirkungen von Signalisierung und Steuerebene des sintflutartigen mobilen Internetverkehrs auf die Netzwerke von CSPs unterstützen. - Nutzeridentifizierung in Echtzeit, mit der Fähigkeit, die Dienste zu verwalten und abzurechnen. - Unterstützung regulatorischer Dienstleistungen in der IMS-Domäne.



Steve Legge, Vice President of Corporate Development und Product Management von NetNumber, sagte: "Die Integration wichtiger IMS-Funktionen in bestehende virtualisierte Netzwerkelemente der innovativen vRAN-as-a-Software von Parallel Wireless ist ein logischer Ansatz. Das Ziel unserer Zusammenarbeit ist es, die Betreiber von Mobilfunkdiensten zu befähigen, VoLTE-Services jetzt schon zu erheblich niedrigeren Kosten als die herkömmlicher IMS-Lösungen einzuführen, während sie ihre Mobilfunknetzwerke auf 5G vorbereiten. CSPs sind in der Lage, sie zielgerichtet als Unterstützung für einen spezifischen Dienst einzuführen, wie z. B. VoLTE, und sie der wachsenden Nachfrage anzupassen."



Rajesh Mishra, Gründer und CTO von Parallel Wireless, sagte: "Es ist unsere Mission, den Übergang auf virtualisierte RAN (vRAN) für CSPs weiterhin kosteneffizient, einfacher und problemloser zu gestalten, indem wir die Kosten und Komplexität bestehender Barrieren senken, die aufgrund herkömmlicher Infrastrukturen bestehen. Diese strategische Zusammenarbeit mit NetNumber bei virtueller IMS-Architektur ermöglicht Einsparungen bei den Gesamtbetriebskosten (TCO) und vereinfacht den Betrieb. Gleichzeitig passt sie sich den Anforderungen an, die durch 4G, 5G und IoT entstehen."



Über Parallel Wireless



Parallel Wireless erschließt neue Wege auf dem Markt der Drahtlos-Infrastruktur und ermöglicht Betreibern, ihre G-Mobilfunknetze so einfach und kosteneffizient wie WLAN für Unternehmen umzusetzen, sei es für ländliche Regionen, Unternehmen, öffentliche Sicherheit, M2M, Smart Cities oder für dicht besiedelte urbane Gebiete. Derzeit betreibt das Unternehmen Bereitstellungen oder Versuchsprojekte mit führenden Netzbetreibern auf sechs Kontinenten. Die Innovationskraft und Spitzenleistungen von Parallel Wireless im Bereich virtualisierter RAN (vRAN) für unterschiedliche Technik wurden mit 27 Branchenpreisen ausgezeichnet. Weitere Informationen finden Sie unter www.parallelwireless.com



Über NetNumber



NetNumber, Inc. verfügt über 16 Jahre Erfahrung in der Bereitstellung innovativer Signalsteuerlösungen, die es Betreibern erlauben, die Einführung neuer Dienste über mehrere Generationen von Netzwerken hinweg zu beschleunigen und gleichzeitig das Kernnetzwerk erheblich zu vereinfachen sowie die Betriebskosten zu reduzieren. Heute sind wir der führende Anbieter von Lösungen für zentrale Signalisierung und Steuerung (CSRC) für die weltweite Kommunikationsbranche. Weitere Informationen erhalten Sie bei einem Besuch von www.netnumber.com. Verbinden Sie sich mit uns auf Twitter, LinkedIn, Google+ und Facebook.



