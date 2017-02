In die Poker um die Übernahme von Stada kommt wieder mehr Bewegung. Der Finanzinvestor Advent überbietet das letzte Angebot des Rivalen Bain Capital leicht.

Der Poker um die Übernahme von Stada spitzt sich zu. Der Finanzinvestor Advent erhöhte am Donnerstag sein Übernahmeangebot für den Arzneimittelhersteller und setzt damit dessen Vorstand und die anderen Interessenten unter Zugzwang. Advent überbietet die 3,6 Milliarden Euro schwere Offerte des Rivalen Bain Capital leicht: Auf die 58 Euro je Aktie, die Bain Capital in Aussicht gestellt hatte, will der Investor die Dividende für 2016 drauflegen. Diese dürfte leicht über den 70 Cent liegen, die Stada im vergangenen Jahr gezahlt hatte. Advent will aber nur dann Ernst machen, wenn sich der Stada-Vorstand um Matthias Wiedenfels spätestens am ...

