Mainz (ots) - Woche 08/17 Freitag, 24.02.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



6.05 Top-Spione der Geschichte Francis Walsingham Großbritannien 2015



6.50 Codebreakers - Auf der Jagd nach Hitlers Geheimcode



7.35 forum am freitag



7.50 Osmanen Germania - Rocker oder Boxclub?



8.33 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress



8.35 ZDF.reportage Zwischen Halbmond und Bundesadler Deutschtürken im Zwiespalt Deutschland 2016



9.05 Pulverfass Türkei - Zwischen Demokratie und Diktatur Deutschland 2016



9.55 ZDFzeit Mensch Erdogan! Die Geheimnisse des türkischen Präsidenten Deutschland 2016



10.35 Mubaraks Ägypten Kampf um Demokratie



11.20 Mubaraks Ägypten Ende der Diktatur



12.05 Bashar al-Assad - der nützliche Tyrann Syrien 2016



12.50 Wie der Mensch die Welt eroberte Von Afrika in die Welt



13.35 Wie der Mensch die Welt eroberte Der Weg nach Asien



14.20 Wie der Mensch die Welt eroberte Der Weg nach Europa



15.05 Die ersten Briten - Kampf ums Überleben Großbritannien 2015



15.50 Die Briten Die Schatzinsel Großbritannien 2012



16.35 Die Briten Im Namen des Volkes Großbritannien 2012



17.20 Die Briten Revolution Großbritannien 2012



( weiterer Ablauf ab 18.00 Uhr wie vorgesehen )



