Wein vom Discounter ist Billig-Fusel? Das gilt schon lange nicht mehr. Aldi lockt mit Flaschen von angesehenen Weingütern. Zur Fachmesse "Pro Wein" macht er einen eigenen Weinhandel auf - mitten in der Düsseldorfer City.

Es ist ein Name, der Weinkennern ein Lächeln aufs Gesicht zaubert. Das italienische Weinunternehmen Marchesi de' Frescobaldi blickt auf eine 700 Jahre alte Geschichte zurück. Der führende Weinproduzent der Toskana verfügt über 1200 Hektar Weinberge und exportiert hochklassige Weine in 65 Länder.

Ab dem 17. März präsentiert sich das Unternehmen zur Fachmesse "Pro Wein" in der Düsseldorfer Innenstadt. Aber nicht in einem Fachhandel, sondern beim Discounter. Aldi Süd eröffnet seinen ersten reinen Weinhandel - in einem Pop-up-Store am Schadow-Platz. Fünf Tage bietet der Händler unter dem Namen "Meine Weinwelt" ein großes Programm rund um sein Weinangebot. Weingüter stellen sich vor, zwölf verschiedene Weine können verkostet werden, beispielsweise von Baron Philippe de Rothschild oder vom Weingut Fritz Keller im Kaiserstuhl.

Aldi nutzt zurzeit jede Möglichkeit, auf sein Weinangebot aufmerksam zu machen. Denn das Produkt wirft nicht nur gute Gewinne ab, es ist auch ideal, um neue Kunden in die Märkte zu locken. "‚Meine Weinwelt' ist ein idealer Treffpunkt sowohl ...

