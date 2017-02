NEW YORK, NY, USA und LONDON, VEREINIGTES KÖNIGREICH--(Marketwired - 23. Februar 2017) -

Die fotorealistischen Bilder der Software steigern das Verständnis von Simulationstests

Adaptive Rechengitter (Adaptive Gridding) beschleunigen die Simulation von Verbrennungsmodellen

Modelle für moderne Festoxid-Brennstoffzellen, die saubere Energie erzeugen

Die neueste Version der Siemens-Software STAR-CCM+ ® beinhaltet zahlreiche neue Funktionen, mit denen Unternehmen für Produktentwicklung ihre Fähigkeit zur digitalen Simulation und ihr Verständnis der Leistungen eines Produkts unter realistischen Einsatzbedingungen erweitern können, indem sie einen digitalen Doppelgänger verwenden - ein exaktes virtuelles Modell der physischen Beschaffenheit sowie der Leistungsmerkmale eines Produkts. Mit neuen Analysetools in Verbindung mit verbesserter visueller Realitätsnähe hilft STAR-CCM+ Version 12.02 Ingenieuren dabei, die tiefere Bedeutung hinter komplexen Maschinenbausimulationen zu erkennen. Durch den Einsatz von Funktionen wie Adaptive Gridding und der Möglichkeit, Reaktionen innerhalb von Festoxid-Brennstoffzellen (Solid Oxide Fuel Cells, SOFC) zu simulieren, sind die Anwender in Sachen predective analytics auf dem neuesten Stand. Das steigert die Effizienz der Entwürfe, reduziert die Kosten und ermöglicht hochwertigere, innovative Designs. STAR-CCM+ wurde entwickelt von Siemens' Software-Business für Produktlebenszyklus-Management (PLM) und gehört zum Simcenter'-Portfolio des Unternehmens - einer stabilen Programmsuite aus Simulationssoftware und Testlösungen.

"STAR-CCM+ Version 12.02 ist eigens darauf ausgerichtet, Ingenieure effizienter zu machen und es ihnen zu ermöglichen, rasch bessere Designs zu entwickeln und predective analytics noch schneller einsetzen zu können", so Jean-Claude Ercolanelli, Senior VP of Product Management bei Siemens PLM Software. "Von denselben Ingenieuren erwartet man auch immer häufiger, dass sie ihre Ergebnisse innerhalb ihrer Unternehmen auch Menschen vorlegen, die nur wenig direkte Erfahrung mit der Auswertung von Simulationstests haben. Eine entsprechende Funktion bei STAR-CCM+ erleichtert solche Präsentationen durch 'Digital Twin'-Simulationsmodelle, die sich nicht nur so benehmen wie ihre Gegenstücke in der realen Welt, sondern auch eine exakte visuelle Repräsentation bieten und damit das Verständnis erleichtern und Vertrauen schaffen."

Neu bei STAR-CCM+ v12.02 ist Ray Tracing, eine Funktion, mit der Ingenieure fotorealistisches Rendering auf ihr Design und ihre Simulationsergebnisse anwenden können, indem sie eine ähnliche Technologie nutzen, wie sie auch bei Spezialeffekten (Computer Generated Imagery, CGI) für Filme und Videospiele eingesetzt wird. Diese erweiterten Visualisierungsmöglichkeiten sind besonders dann nützlich, wenn die Simulationsergebnisse Interessenvertretern vermittelt werden sollen, die nicht unmittelbar mit dem Simulationsbetrieb zu tun haben.

Abgesehen von neuen Tools für die Analyse von Simulationsergebnissen bietet STAR-CCM+ v12.02 auch Funktionen zur Beschleunigung des Simulationsdurchsatzes für Produkte, die mit reagierenden Strömungen arbeiten, wie z. B. Verbrennungsöfen, Reformer, interne Verbrennungsmotoren und Gasturbinen. Die neue Funktion des Adaptive Gridding für Verbrennungstabellen reduziert den rechnerischen Aufwand beträchtlich, ohne dabei an Genauigkeit einzubüßen. Adaptive Gridding lässt sich auf alle kleinflammigen Verbrennungsmodelle anwenden und kann die Tabellengröße und den damit einhergehenden Speicherverbrauch im besten Fall um das Dreißigfache reduzieren; dies steigert die Effizienz und ermöglicht es Ingenieuren, ihre Entwürfe schneller zu iterieren.

Die aktuelle Version beinhaltet außerdem Mehrkomponenten-Modelle für Gas/Flüssigkeits-Kombinationen und Fest-Ionen, wie sie bei der Analyse elektrochemischer Reaktionen eingesetzt werden, die beispielsweise in Festoxid-Brennstoffzellen (SOFC) auftreten. SOFC kommen immer häufiger bei der Produktion von effizientem und sauberem Strom zum Einsatz, und Anwender von STAR-CCM+ können ab sofort durch die Erzeugung eines digitalen Doppelgängers die Effizienz ihrer Festoxid-Brennstoffzellen noch weiter verbessern, was zu noch saubereren Stromerzeugungszellen führt.

Wenn Sie mehr über die neuen Funktionen von STAR-CCM+ v12.02 erfahren möchten, die die Technologie voranbringen, das Anwendererlebnis verbessern und die Produktivität steigern, besuchen Sie bitte unseren Blog und www.siemens.com/mdx.

Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein globales Technologie-Unternehmen, dessen Name seit mehr als 165 Jahren für technische Exzellenz, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist in mehr als 200 Ländern tätig und konzentriert sich auf die Bereiche Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Als einer der weltgrößten Produzenten von energieeffizienten, ressourcensparenden Technologien ist Siemens ein führender Anbieter von effizienten Lösungen für Stromerzeugung und Energieübertragung und ein Vorreiter bei Infrastruktur-Lösungen sowie Automatisierung, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Das Unternehmen ist auch ein führender Anbieter von medizinischer Bildgebungsausstattung wie Computertomographie und Magnetresonanzbildgebung und ist führend bei Labordiagnostik sowie klinischer IT. Im Finanzjahr 2016, das am 30. September 2016 endete, erzielte Siemens Einnahmen in Höhe von 79,6 Mrd. Euro und einen Nettoertrag von 5,6 Mrd. Euro. Ende September 2016 beschäftigte das Unternehmen weltweit etwa 351.000 Mitarbeiter. Weitere Informationen sind verfügbar im Internet auf www.siemens.com.

Hinweis: Siemens und das Siemens-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Siemens AG. STAR CCM+ ist eine Marke oder ein eingetragenes Warenzeichen von Computational Dynamics Limited. Simcenter ist eine Marke oder ein eingetragenes Warenzeichen von LMS International N.V. oder seinen Tochtergesellschaften. Alle anderen Marken, eingetragene Warenzeichen oder Servicemarken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Bild verfügbar: http://www.marketwire.com/library/MwGo/2017/2/21/11G130955/Images/v12.02_image-633d2891f43c866f8fd3624bb84bf4f6.jpg

Kontakt für Journalisten

Todd Mavreles

Telefon: +1 713 203 3865

E-Mail: todd.mavreles@siemens.com

Folgen Sie uns auf Twitter unter: www.twitter.com/siemens_press