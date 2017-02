Frankfurt - Die Metallpreise befinden sich im Rückwärtsgang, so die Analysten von Commerzbank Corporates & Markets.Nach leichten Verlusten gestern würden sie heute Morgen in der Breite stärker nachgeben. Kupfer falle wieder unter 6.000 USD je Tonne, Zink nähere sich der Marke von 2.800 USD je Tonne und Nickel koste noch gut 10.600 USD je Tonne. Einige wichtige psychologische Marken würden aber offenbar noch eine gewisse Anziehungskraft entfalten. So habe sich zum Beispiel Kupfer bislang nicht merklich von der 6.000 USD-Marke entfernt, weder nach oben, noch nach unten.

