Frankfurt - Gold lief gestern an das obere Ende der mittlerweile zweieinhalbwöchigen Handelsspanne von gut 1.240 USD je Feinunze heran, prallte daran aber ab und handelt heute Morgen entsprechend wieder etwas niedriger, so die Analysten von Commerzbank Corporates & Markets.Der Dow Jones-Aktienindex in den USA habe gestern den neunten Tag in Folge auf Rekordhoch geschlossen, was die Attraktivität von Gold offenbar schmälere. Gestern Abend habe die US-Notenbank FED das Protokoll ihrer letzten Sitzung vom 1. Februar veröffentlicht. Grundlegend Neues habe das Protokoll aber nicht enthalten. Sollte sich der Aufwärtstrend der US-Konjunktur und Inflation fortsetzen, sei für die FED die nächste Zinserhöhung "ziemlich bald" angebracht. Sie habe jedoch keinerlei Hinweise gegeben, wann genau sie die Zinsen weiter anheben könnte. Stattdessen habe sie auf zahlreiche Unsicherheitsfaktoren wie zum Beispiel die potenziellen Politikmaßnahmen der neuen US-Regierung verwiesen. Auch der starke US-Dollar scheine für die Notenbanker ein Grund zur Sorge zu sein.

Den vollständigen Artikel lesen ...