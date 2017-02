Mobimo Holding AG / Schlagwort(e): SonstigesMobimo Holding AG ernennt Jones Lang LaSalle AG zum neuen Schätzer für dasgesamte Portfolio23.02.2017 / 17:31 CET/CESTVeröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR---------------------------------------------------------------------------MedienmitteilungMobimo Holding AG ernennt Jones Lang LaSalle AG zum neuen Schätzer für dasgesamte PortfolioLuzern, 23. Februar 2017 - Der Verwaltungsrat der Mobimo Holding AG hat dieJones Lang LaSalle AG (JLL) zum Schätzer des gesamten Immobilienportfoliosernannt. Im Rahmen der Halbjahresresultate 2017 wird JLL erstmals dasGesamtportfolio bewerten. JLL amtet bereits als unabhängigerSchätzungsexperte für das 27 Liegenschaften umfassende Genfer Portfolio,das Mobimo per Ende 2015 akquirierte.Nach einer gut einjährigen Übergangsphase mit zwei Schätzern wird Mobimodie Liegenschaftenbewertungen künftig wieder von einem einzigen Partnerdurchführen lassen. Mobimo erachtet diesen Wechsel nach einer mehr alszehnjährigen, ausgezeichneten Zusammenarbeit mit Wüest Partner AG nun ausGründen der «Good Governance» für sinnvoll.Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:Mobimo Holding AGDr. Christoph Caviezel, CEOManuel Itten, CFO+41 44 397 11 86ir@mobimo.chwww.mobimo.chÜber Mobimo:Die Mobimo Holding AG wurde 1999 in Luzern gegründet und ist seit 2005 ander SIX Swiss Exchange kotiert. Mit einem Immobilienportfolio im Gesamtwertvon über CHF 2,7 Mrd. gehört die Gruppe zu den führendenImmobiliengesellschaften der Schweiz. Das Portfolio besteht aus Anlage- undEntwicklungsobjekten an erstklassigen Standorten in der Deutsch- und derWestschweiz. Mit ihren Wohn- und Geschäftsliegenschaften erwirtschaftetMobimo stabile Mieterträge und mit ihrer Entwicklungskompetenz und dervollen Pipeline schafft sie Wertsteigerungspotenzial im eigenen Portfoliound für Dritte. DasInvestitionsvolumen der Entwicklungsobjekte für das eigene Portfoliobeläuft sich auf knapp CHF 0,8 Mrd. Mobimo verfügt über ein solidesGeschäftsmodell, verfolgt eine nachhaltige Strategie und bietet ihrenAktionären eine attraktive Rendite.---------------------------------------------------------------------------Ende der Ad-hoc-Mitteilung---------------------------------------------------------------------------