Bonn (ots) - Während sich die Jecken vom Karneval erholen, treffen sich die Parteien traditionsgemäß beim Politischen Aschermittwoch zum verbalen Schlagabtausch. phoenix berichtet den Tag über kontinuierlich aus den Festhallen, in denen die Spitzenkandidaten ihre Parteimitglieder auf die anstehenden Landtagswahlen und die Bundestagswahl einstimmen. phoenix zeigt die Reden von CSU-Chef Horst Seehofer in Passau und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in Demmin live. Vorab zeigt phoenix nochmals die erste Rede des neuen US-Präsidenten Donald Trump vor dem amerikanischen Kongress aus der Nacht. Anschließend kommt das Portrait "Präsident Trump - Leben für den Erfolg" von Michael Kirk.



In Passau (CSU und LINKE), Vilshofen (SPD), Demmin (CDU), Biberach (B'90/Die Grünen) und Osterhofen (AfD) fangen die phoenix-Reporter Jan Christoph Nüse, Hans-Werner Fittkau, Eva Wormit, Stefan Martens, Marlon Herrmann, Claudius Crönert und Erhard Scherfer Stimmen und Stimmungen ein. Im Studio ordnet Sara Bildau die einzelnen Auftritte mit dem Politikwissenschaftler Thomas Jäger von der Universität Köln ein.



9.00 Uhr Rede von Donald Trump vor dem US-Kongress



9.50 Uhr Portrait "Präsident Trump - Leben für den Erfolg", ORF, 2017



10.45-17.30 Uhr Politischer Aschermittwoch u.a. mit der Rede von Horst Seehofer live



ca. 18.00 Uhr Rede von Bundeskanzlerin Angela Merkel aus Demmin live



