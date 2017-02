Für 65 Dollar von Irland an die US-Ostküste fliegen? Kein Problem, sagt die Billigairline Norwegian - und greift mit Niedrigpreisen Platzhirsche wie die Lufthansa an. Bei den günstigen Flügen gibt es aber einen Haken.

Die Billigfluglinie Norwegian Air greift angestammte Airlines wie die Lufthansa auf den lukrativen Atlantikstrecken an. Ab Juni will Norwegian Flüge von Großbritannien und Irland an die US-Ostküste ab 65 Dollar für die einfache Strecke anbieten. Für die Strecke will das Unternehmen statt Großraumflugzeugen die wesentlich kleineren Boing-737-Jets einsetzen. So sollen die Kosten niedrig gehalten werden. Die ursprünglich für Flüge innerhalb Europas oder der USA konstruierten Boing-737-Jets wurden vom US-Hersteller überarbeitet und können nun längere Strecken ohne Auftanken zurücklegen. Norwegian erhält die ersten Jets der neuen Version im ...

