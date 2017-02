Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ist der DAX am Donnerstag wieder deutlicher unter die 12.000er Marke zurückfallen. Er verlor 0,4 Prozent auf 11.948 Punkte. "Der Euro vermiest die Stimmung", sagte Jochen Stanzl von CMC Markets. Der Dollar kam gegenüber der Gemeinschaftwährung deutlich zurück, das dämpfte ein wenig die Euphorie über die guten Gewinnaussichten der Unternehmen.

Deren Berichtsaison gab weiterhin den Takt an der Börse an. Stärkster Titel am deutschen Markt waren Dialog Semiconductor nach guten Zahlen mit einem Plus von 6,8 Prozent. Positiv hoben die Analysten von Bryan Garnier auch den Ausblick auf das erste Quartal hervor, der 8 Prozent über der Markterwartung rangiere.

Xing stiegen um 1,5 Prozent. Die Hamburger Betreiber eines sozialen Netzwerks wollen nicht nur die Dividende erhöhen, sondern zugleich eine Sonderdividende ausschütten.

Gewinnmitnahmen bei Henkel, Aareal Bank und Dürr

Dagegen litten Henkel und Aareal unter ihren verhaltenen Ausblicken. Henkel hat zwar im vergangenen Jahr das Nettoergebnis um 6,9 Prozent gesteigert und erhöht die Dividende. "Der Ausblick ist aber sehr zurückhaltend", sagte ein Händler. Nach den kräftigen Gewinnen der vergangenen Wochen kam der Kurs nun um 0,8 Prozent zurück.

Auch bei Aareal sind die 2016er Zahlen gut ausgefallen. Wegen des Ausblicks fiel der Kurs aber um 3,4 Prozent, trotz einer Dividendenerhöhung um 21 Prozent auf 2,00 Euro.

Dürr verloren 6,1 Prozent. Hier war es vor allem der Margenausblick, der zu Gewinnmitnahmen führte. Dürr strebt eine EBIT-Marge von 7,5 bis 8,25 Prozent an.

Kurseinbrüche bei Rocket Internet, Helma und Nordex

Nach der umfangreichen Aktienplatzierung durch Großaktionär Kinnevik am Vorabend verlor die Aktie von Rocket Internet 13,8 Prozent auf 18,40 Euro. Kinnevik hat sich mit der Transaktion von der Hälfte seiner Beteiligung an Rocket getrennt. Bei institutionellen Investoren wurden rund 10,9 Millionen Aktien zu 19,25 Euro das Stück platziert. Kinnevik nimmt damit nach eigenen Angaben rund 209 Millionen Euro ein. "Vor allem ist die Lock-Up-Periode für den übrigen Kinnevik-Anteil mit 90 Tagen recht kurz", sagte ein Händler. Der Markt rechne daher mit einer neuerlichen Platzierung.

Helma brachen um 12,1 Prozent ein. Der Eigenheimbauer hat die Prognose gesenkt. "Der Kurs ist in den vergangenen Jahren stark gelaufen, nun machen Anleger Kasse", sagt ein Händler.

Nach einer Umsatzwarnung sackten Nordex um 15,8 Prozent ab. "Annähernd stabile Margen bei niedrigeren Umsätzen, das bedeutet auch eine Gewinnwarnung", sagte ein Händler.

Positive Analysten treiben Airbus - Stada erhält weiteres Angebot

Airbus gewannen 3,6 Prozent. Nach den Zahlen vom Mittwoch haben sich nun unter anderem JP Morgan, die Deutsche Bank und die UBS positiv zu Airbus geäußert.

Stada hat ein weiteres Übernahmeangebot erhalten. Der Kurs stieg um 0,2 Prozent auf 57,70 Euro. Die Finanzgesellschaft Advent bietet 58 Euro je Aktie plus die Dividende für das vergangene Jahr, hier werden 74 Cent je Aktie erwartet. Das Angebot ist allerdings bis Montag befristet.

Neben Advent hat der Finanzinvestor Cinven laut Stada-Angaben einen indikativen Angebotspreis von 56,00 Euro je Aktie unterbreitet. Zudem war ein dritter, namentlich nicht genannter Kaufinteressent an den Arzneimittelhersteller herangetreten.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 71,6 (Vortag: 94,4) Millionen Aktien im Wert von rund 2,88 (Vortag: 3,84) Milliarden Euro. Es gab zehn Kursgewinner, 19 -verlierer und eine unveränderte Aktie.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 11.947,83 -0,42% +4,07% DAX-Future 11.949,50 -0,41% +4,41% XDAX 11.950,21 -0,38% +4,39% MDAX 23.593,26 -0,08% +6,33% TecDAX 1.912,39 -0,39% +5,56% SDAX 10.037,28 -1,18% +5,44% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 165,53 45 ===

