Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag in einem impulsarmen Geschäft leicht nachgegeben. Nach wenig inspirierenden Vorgaben aus Übersee und einem Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung, das insgesamt keine neuen Erkenntnisse brachte, war der Leitindex SMI zunächst kaum verändert gestartet. Und auch während des Handels blieb frischer Wind aus. An der Wall Street wurden zwar neue Rekordmarken erreicht, Impulse für den hiesigen Handel brachte dies gleichwohl nicht. Hierzulande standen nach Jahreszahlen Swiss Re im Fokus.

Es sei ein uninspiriertes, teilweise zähes Geschäft gewesen, hiess es im Handel. Allerdings sei es nach der Aufwärtsbewegung an der Börse während der vergangenen Tage auch nicht zu grösseren Gewinnmitnahmen gekommen. Da die Berichtssaison mehr oder weniger durch sei, würden viele Anleger nun bereits den US-Zinsentscheid von Mitte März im Visier haben. Das Motto laute daher Abwarten.

Der Swiss Market Index (SMI) stand zum Handelsschluss 0,19% tiefer bei 8'569,36 Punkten und bewegte sich den gesamten Tag in einer engen Bandbreite von knapp 30 Punkten. Der 30 Titel umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, büsste 0,31% auf 1'357,62 Zähler ein und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,16% auf 9'385,30. Von den 30 wichtigsten Titeln schlossen 18 im Minus, neun im Plus und drei unverändert.

Im Rampenlicht standen Swiss Re, die mit Abgaben von 1,6% auch die Tagesverlier ...

