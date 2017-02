Mainz (ots) - Freitag, 3. März 2017, 21.00 Uhr Erstausstrahlung



Glaubt man Autobauern, dann passiert endlich was in Sachen E-Mobilität. Aber es gibt noch offene Fragen. Woher kommt der Strom, wer baut die Akkus, und wie kann man sein E-Auto aufladen? Das 3sat-Wirtschaftsmagazin "makro" fragt "E-Auto - und dann?".



Auf dem Genfer Autosalon (9.-19.3) warten die deutschen Hersteller mit großen Plänen auf. BMW will schon 2017 100.000 E-Autos verkaufen, Daimler bis 2020. VW möchte bis 2025 sogar Weltmarktführer sein. Die Wolfsburger wollen schon in vier Jahren 30 E-Modelle anbieten.



Neben dem höheren Kaufpreis und der geringen Reichweite schrecken fehlende Ladestationen Käufer ab. BMW, Daimler, VW und Ford haben sich zwar geeinigt, an den Autobahnen ein europäisches Schnellladenetz aufzubauen. Das löst aber nicht das Problem, wie sich das E-Auto zu Hause oder bei der Arbeit aufladen lässt.



Offen ist auch, woher der Strom kommen soll und wie sauber er dann sein wird. Und wer stellt die Akkus für Millionen von E-Autos her? Sind es Fabriken fast nur in Asien oder auch in Europa? Vor allem China baut gerade zahlreiche neue Batteriefabriken.



Im größten Automarkt der Welt setzt man voll auf Elektromobilität. Ab 2018 soll es für Autobauer in China sogar eine E-Auto-Quote geben. Daraufhin hat Bundesumweltministerin Barbara Hendricks eine solche Hersteller-Quote auch für Deutschland ins Spiel gebracht. Denn Elektroautos könnten der Luftverschmutzung und dem Lärm in den Städten Einhalt gebieten. Aber weltweit gibt es erst 1,3 Millionen E-Autos. In Relation zu den etwa 1,2 Milliarden Autos auf der Erde ein Tropfen auf den heißen Stein.



In Deutschland sieht es nicht anders aus: Von 44 Millionen Autos fahren nur 25.000 mit Elektroantrieb. Die Kaufprämie von 4.000 Euro hat daran kaum was geändert. Das E-Auto ist ein Ladenhüter. Dabei können sich etwa sieben von zehn Deutschen vorstellen, ein Elektroauto zu kaufen. Vorausgesetzt, die Rahmenbedingungen sind klar.



