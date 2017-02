Innovative Studiengänge in Wirtschaft & Gesellschaft und Technologie & Life Sciences - Maßgeschneiderte Weiterbildung



Innsbruck (ots) - Zwtl.: NEU: Online-Studium, Europäisches Masterstudium für Gesundheitswirtschaft, Weiterentwicklung Bio- und Lebensmitteltechnologie



Am Samstag, 18. März 2017 von 9 bis 14 Uhr, öffnet die Unternehmerische Hochschule® ihre Türen. In Studiengangspräsentationen, Schnuppervorlesungen, Laborführungen und persönlichen Gesprächen mit Professoren, Studierenden und Absolventen erfahren Interessierte und ihre Angehörigen alles Wissenswerte zu einem Studium am MCI.



Das Studienangebot des MCI umfasst unter anderem 15 Bachelor- und Masterstudiengänge im Bereich Wirtschaft & Gesellschaft, neun Bachelor- und Masterstudiengänge im Bereich Technologie & Life Sciences, fünf Weiterbildungs-Masterstudiengänge sowie zahlreiche Lehrgänge, die einzeln absolviert oder modular zu international anerkannten Masterstudien kombiniert werden können. Neun Studiengänge werden zur Gänze in englischer Sprache angeboten; das zunehmende Angebot on Online- und Blended Learning-Formaten erleichtert die Vereinbarkeit von Aus- und Weiterbildung, Beruf und Familie.



Abgerundet wird die Veranstaltung mit Informationen zum internationalen Absolventenclub sowie über die leistungsfähigen Student Services von Bibliotheksservices, Startup Center, Career Center und International Office bis hin zu Forschung, Entwicklung & Technologietransfer.



In das Open House des MCI integriert ist eine Weiterbildungs-Lounge, die sich insbesondere an Weiterbildungsinteressierte wendet.



MCI Open House Weitere Informationen: www.mci.edu/openhouse Anmeldung zur Weiterbildungs-Lounge: executive-education@mci.edu Datum: 18.3.2017, 09:00 - 14:00 Uhr Ort: Management Center Innsbruck Universitätsstraße 15 bzw. Maximilianstraße 2, 6020 Innsbruck Url: www.mci.edu/openhouse



Rückfragehinweis: MCI Management Center Innsbruck Ulrike Fuchs, Public Relations Tel.: +43 (0)512 2070 1527 ulrike.fuchs@mci.edu www.mci.edu



