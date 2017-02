Die Europäische Bankenaufsicht EBA hat am Donnerstag technische Details zur europäischen Zahlungsdienste-Richtlinie PSD2 veröffentlicht. Die Banken loben den Entwurf, doch die Regeln können für neue Probleme sorgen.

In knapp einem Jahr sollen im europäischen Zahlungsverkehr neue Regeln gelten. Die zweite EU-Richtlinie für Zahlungsdienste (PSD2) soll für mehr Sicherheit und mehr Wettbewerb sorgen. Dem Gesetzentwurf zur Umsetzung dieser Regeln in deutsches Recht hat schon vor zwei Wochen das Bundeskabinett zugestimmt. Doch darin ist noch längst nicht alles geregelt: Die sogenannten technischen Regulierungsstandards (RTS) werden jetzt von der Europäischen Bankenaufsicht EBA festgesetzt. Am Donnerstag hat sie einen neuen Entwurf veröffentlicht, in dem die Vorschriften der PSD2 konkretisiert werden.

Einige Details werden von den traditionellen Banken und der Finanz-Start-up-Branche sehr unterschiedlich bewertet. So lobt die Deutsche Kreditwirtschaft (DK) in einer Stellungnahme, dass Drittanbieter künftig nur noch über eine spezielle Datenschnittstelle Zugang zum Konto des Bankkunden erhalten dürfen. Ein anderer Zugang zum Konto, das sogenannte Screen-Scraping, ist ab dem Inkrafttreten im Januar 2018 nur noch während einer Übergangszeit ...

