Medienmitteilung CALIDA Gruppe

CALIDA übernimmt Online-Händler

Die an der SIX Swiss Exchange notierte CALIDA Holding AG wird per 1. März 2017 den erfolgreichen deutschen e-commerce-Spezialisten Reich Online Services GmbH zu 100 Prozent übernehmen. Mit der Akquisition verstärkt die CALIDA Gruppe strategiekonform ihre Kompetenz im wichtigen Wachstumsfeld e-commerce. Bezüglich des Kaufpreises haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

Reich Online Services GmbH mit Sitz in Stephanskirchen bei München beschäftigt 75 Mitarbeitende und erzielte 2016 einen Umsatz von Euro 14.1 Millionen. Das Unter-nehmen ist in den letzten Jahren kontinuierlich und profitabel gewachsen. Reich Online betreibt unter anderem den CALIDA Online-Shop in Deutschland und den Multibrand-Wäscheshop (www.onmyskin.de: http://www.onmyskin.de).

Die Geschäftsführerin von Reich Online, Karin Stäbler, behält ihre Funktion. Sie hat zusätzlich die Aufgabe, zusammen mit den e-commerce Teams der einzelnen Marken, den Online-Handel in der CALIDA Gruppe zu forcieren.

"Ein Hauptfokus unserer im Herbst angepassten Unternehmensstrategie gilt der verstärkten Digitalisierung unseres Geschäfts. Wir sehen im Online-Handel eine grosse Chance für die Weiterentwicklung unserer Gruppe, dies vor allem in Kombination mit unserem eigenen Einzelhandel und der Einbindung unserer Wholesale-Kunden, " so Reiner Pichler, CEO der CALIDA Gruppe. "Vor diesem Hintergrund bedeutet die Integration der grossen e-commerce-Kompetenz von Reich Online für uns einen sehr wichtigen Schritt vorwärts in diesem zukunftsträchtigen Wachstumsmarkt."

Sursee (Schweiz), 23. Februar 2017

Weitere Auskünfte:

CALIDA Holding AG

Reiner Pichler, CEO

Tel.:+41 41 925 44 49

(www.calidagroup.com: http://www.calidagroup.com)

Die CALIDA Gruppe ist eine global tätige Bekleidungsgruppe mit Hauptsitz in der Schweiz. Sie besteht aus den Marken CALIDA und AUBADE im Lingeriesegment sowie den Marken MILLET, OXBOW, EIDER und LAFUMA im Alpinsport- und Outdoorsegment und erzielte 2015 einen Umsatz von über CHF 350 Millionen mit rund 3'000 Mitarbeitern. Die CALIDA Gruppe ist an der SIX Swiss Exchange kotiert.