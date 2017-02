Kehrtwende - die KSW Immobilien GmbH & Co. KG hat das Leipziger Hotel-Restaurantprojekt "Kosmos-Ensemble" durch notariellen Vertrag an ein Family Office veräußert und nicht wie im letzten Jahr kommuniziert an die Patrizia Immobilien AG. Das teilte die Projektgesellschaft heute mit.

Der frühere Vertrag (Forward Deal) mit der Patrizia Immobilien AG wurde einvernehmlich aufgehoben. Über den genauen Kaufpreis, der den Erwartungen der Gesellschaft entsprechen soll, wurde Stillschweigen vereinbart. Damit ist auch die vorzeitige Kündigung der KSW-Anleihe 2014/19 wieder aktuell.

Hintergrund: Die KSW Immobilien GmbH & Co. KG hatte ...

