Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In Russland waren die Börsen wegen des "Tags des Verteidigers des Vaterlandes" geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (18.05 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.333,96 -0,16% +1,32% Stoxx50 3.090,52 -0,29% +2,66% DAX 11.947,83 -0,42% +4,07% FTSE 7.271,37 -0,42% +1,80% CAC 4.891,29 -0,09% +0,60% DJIA 20.808,20 +0,16% +5,29% S&P-500 2.360,54 -0,10% +5,44% Nasdaq-Comp. 5.824,17 -0,62% +8,19% Nasdaq-100 5.324,12 -0,52% +9,47% Nikkei-225 19.371,46 -0,04% +1,35% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 165,62 +54

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 54,33 53,59 +1,4% 0,74 -2,0% Brent/ICE 56,49 55,84 +1,2% 0,65 -1,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.249,35 1.237,60 +0,9% +11,75 +8,5% Silber (Spot) 18,13 18,13 +0,0% +0,00 +13,8% Platin (Spot) 1.008,25 1.004,50 +0,4% +3,75 +11,6% Kupfer-Future 2,65 2,73 -3,0% -0,08 +5,8%

FINANZMARKT USA

Die Wall Street zeigt sich am Donnerstag unentschlossen, die Indizes notieren nicht einheitlich. Kurz nach Handelsbeginn haben sowohl der Dow-Jones-Index als auch der S&P-500 neue Rekordstände markiert. Der Dow stieg erstmals über 20.800 Punkte. Nach dem längsten Rekordlauf seit 1987 wird die Luft zunehmend dünn, wie Teilnehmer sagen. Vor allem die Technologiewerte seien zum Teil sehr hoch gestiegen. Die Nividia-Aktie bricht nach Abstufungen durch Analysehäuser um 9,4 Prozent ein. Vorbörslich veröffentlichte Daten vom US-Arbeitsmarkt haben negativ überrascht. In der vergangenen Woche beantragten mehr Amerikaner als erwartet erstmals Arbeitslosenhilfe. Der Chicago Fed National Activity Index ging im Januar drastisch zurück. Die Daten zu den Ölvorräten der US-Regierung wiesen einen schwächeren Aufbau aus als erwartet. Dies stützt den Ölpreis, der aber einen Teil der Gewinne wieder abgibt. Der Goldpreis legt nach den enttäuschenden Konjunkturdaten deutlicher zu. Marktteilnehmer verweisen auch auf die überwiegend gedämpfte Stimmung an den internationalen Aktienmärkten und die wieder gesunkenen Anleiherenditen. Am Anleihemarkt sinkt die Rendite zehnjähriger US-Titel um 3 Basispunkte auf 2,39 Prozent. Schon am Mittwoch waren die Anleiherenditen etwas unter Druck geraten, nachdem aus dem Fed-Protokoll ein gewisses Zögern herauszulesen war, schon im Frühjahr die Zinsen zu erhöhen. Die Notenbanker hatten sich in dem Protokoll auch besorgt über eine mögliche weitere Aufwertung des Dollar geäußert. Das lastet etwas auf dem Greenback. Für einen Euro werden rund 1,0580 Dollar gezahlt. Am Mittwoch war der Euro zeitweise unter 1,05 Dollar gerutscht. Unter den Einzelwerten an der Börse verlieren Tesla 6 Prozent. Der Hersteller von Elektrofahrzeugen hat zwar geringere Verluste ausgewiesen als befürchtet. Kritische Stimmen merken aber an, dass der aggressive Produktionsplan für das neue Model 3 Tesla möglicherweise zwingen könnte, Kapital aufzunehmen. Gut kommen die Zahlen von HP an, deren Aktie um 8,4 Prozent steigt. Dagegen bricht der Kurs von L Brands um 16,7 Prozent ein. Das Einzelhandelsunternehmen hatte einen trüben Ausblick abgeliefert, während das Quartalsergebnis einen leichten Gewinnrückgang zeigte.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

18:00 ES/Gamesa Corporacion Tecnologica SA, Jahresergebnis

22:05 US/Hewlett Packard Enterprise Co, Ergebnis 1Q

FINANZMÄRKTE EUROPA

An den europäischen Börsen ist der Kursaufschwung am Donnerstag ins Stocken geraten. Der wieder etwas festere Euro, der sich von dem Schwächeanfall des Vortags erholte, dürfte die Stimmung etwas gedämpft haben. Bei Einzelwerten bestimmte die Bilanzsaison die Richtung. Führende Kursgewinner in Europa waren Telekom-Aktien mit einem Plus von durchschnittlich 0,7 Prozent. Gute Zahlen trieben dabei Telefonica um fast 2 Prozent nach oben. Am deutschen Markt waren Dialog Semiconductor nach guten Zahlen mit einem Plus von fast 7 Prozent der stärkste Titel. Xing stiegen um 1,5 Prozent. Die Betreiber eines sozialen Netzwerks wollen nicht nur die Dividende erhöhen, sondern zugleich eine Sonderdividende ausschütten. Dagegen litten Henkel (-0,8 Prozent) und Aareal (-3,4 Prozent) unter ihren verhaltenen Ausblicken. Bei Dürr (-6,1 Prozent war es vor allem der Margenausblick, der zu Gewinnmitnahmen führte. Peugeot gaben um 1,6 Prozent nach. Zwar sollen die Aktionäre wieder eine Dividende erhalten. Verglichen mit BMW oder gar Fiat sei die Aktie aber teuer, hieß es von den Analysten von Evercore ISI. Swiss Re verloren 1,6 Prozent. "Das Schlussquartal enttäuscht", so ein Marktteilnehmer. Nach der umfangreichen Aktienplatzierung durch Großaktionär Kinnevik am Vorabend verloren Rocket Internet fast 14 Prozent. Airbus gewannen 3,5 Prozent. Nach den Zahlen vom Mittwoch hatten sich nun unter anderem JP Morgan, die Deutsche Bank und die UBS positiv zu Airbus geäußert. Eine Umsatzwarnung drückte Nordex um fast 16 Prozent nach unten.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:36 Uhr Mi, 17.30 Uhr % YTD EUR/USD 1,0585 +0,34% 1,0549 1,0538 +0,6% EUR/JPY 119,2940 -0,12% 119,4330 119,37 -3,0% EUR/CHF 1,0652 -0,10% 1,0662 1,0663 -0,6% EUR/GBP 0,8434 -0,56% 0,8482 1,1820 -1,1% USD/JPY 112,70 -0,46% 113,21 113,27 -3,6% GBP/USD 1,2547 +0,88% 1,2438 1,2456 +1,7%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Lustlos mit einer leicht abwärts gerichteten Tendenz haben sich die Aktienmärkte am Donnerstag in Ostasien und Australien gezeigt. Nach wenig inspirierenden Vorgaben der US-Börsen und einem Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung, das keine neuen Erkenntnisse brachte, gaben die meisten Indizes in der Region um 0,3 bis 0,4 Prozent nach. Am Devisenmarkt zeigte sich der Dollar davon wenig berührt. Zu Euro und Yen zeigte er sich in Asien zuletzt wenig verändert zu den Niveaus von vor Veröffentlichung des Protokolls am Mittwoch. Der Goldpreis legte nach den Fed-Aussagen zwar zu, tendierte seitdem aber ebenfalls seitwärts. Die Feinunze kostete in Asien 1.237 Dollar. An den Aktienmärkten belastete das Protokoll vor allem Bankenaktien. Sie hatten zuletzt regelmäßig von Zinserhöhungsfantasie, mithin steigenden Anleiherenditen profitiert. Sumitomo Mitsui Financial verloren in Tokio 1,6 und Nomura Holdings 1,5 Prozent. Nissan verloren 0,6 Prozent, nachdem bekannt geworden war, dass Nissan-Chef Carlos Ghosn im April sein Amt aufgeben will, aber Aufsichtsratschef der Gruppe Renault-Nissan-Mitsubishi bleiben wird. Weiter aufwärts ging es in Hongkong für Aktien aus dem Immobiliensektor. New World Development gewannen nach starken Ergebnissen rund 3,5 Prozent, zusätzlich gestützt von einer Kaufempfehlung. Sino Land lagen im späten Handel 1,2 Prozent im Plus. Hier seien die Geschäftsergebnisse wie erwartet ausgefallen, hieß es. In Sydney hob der Kurs von Qantas um 5,4 Prozent ab. Die Fluglinie hatte gute Geschäftszahlen vorgelegt. Aktien aus dem Rohstoffsektor wurden in Down Under dagegen verkauft, nachdem die Eisenerzpreise den zweiten Tag in Folge nachgegeben hatten. Fortescue Metals gaben um 2,6 Prozent nach, South32 um 3,9 Prozent. Aufwärts ging es mit den Ölpreisen, nachdem das American Petroleum Institute (API) am Vorabend für die vergangene Woche gesunkene US-Öl- und Benzinvorräte gemeldet hatte.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Air-Berlin-Kapazität im Januar zu 70 Prozent ausgelastet

Die Fluggesellschaft Air Berlin hat im Januar knapp 1,52 Millionen Fluggäste befördert. Damit waren die Maschinen mit insgesamt rund 2,17 Millionen Sitzen zu gut 70 Prozent ausgelastet. Die Passagiere legten insgesamt 2,717 Milliarden Passagierplatzkilometer zurück, wie Air Berlin mitteilte. Die Auslastung nach Kilometern lag im ersten Monat des Jahres bei 76,6 Prozent.

Pannengeplagter Hauptstadtflughafen BER bekommt neuen Technikchef

Rund ein Jahr vor der geplanten Eröffnung bekommt der pannengeplagte Berliner Hauptstadtflughafen BER erneut einen neuen Technikchef. Der bisherige Bauverantwortliche Jörg Marks verlässt mit sofortiger Wirkung seinen Posten, es übernimmt Christoph Bretschneider, ein ehemaliger Manager der Deutschen Bahn (DB).

Hamburger Hafen ernennt neuen COO

Die Betreibergesellschaft des Hamburger Hafens bekommt ein neues Vorstandsmitglied. Jens Hansen wurde zum Mitglied des Vorstands der HHLA berufen, teilte der Konzern mit. Er übernimmt den Posten des COO. Hansen kommt für Stefan Behn ins Führungsgremium, der Ende März ausscheidet.

Helma Eigenheimbau kürzt Prognose - Aktie stürzt ab

Belastet von längeren Bearbeitungszeiten im Bauträgergeschäft hat die Helma Eigenheimbau AG den Ausblick für die kommenden Jahre gesenkt. Anleger reagieren darauf verschreckt. Die Aktie des Unternehmens verliert 13 Prozent an Wert.

Jenoptik erhält weiteren Patriot-Rüstungsauftrag aus den USA

