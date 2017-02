PARIS (Dow Jones)--Der französische Medienkonzern Vivendi hat im vergangenen Jahr dank seiner Sparte Universal Music unter dem Strich mehr verdient als am Markt erwartet. Die Streaming-Angebote und Abos der Musiksparte verzeichneten ein starkes Wachstum und ließen den bereinigten Konzerngewinn um 8,4 Prozent auf 755 Millionen Euro stiegen, wie die Vivendi SA mitteilte. Das war mehr als Analysten im Konsens mit 733 Millionen Euro erwartet hatten.

Derweil drückt der in der Krise steckende Pay-TV-Sender Canal Plus den Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) um 2,9 Prozent auf 1,19 Milliarden Euro. Teure Sportrechte und die Konkurrenz von Online-Videos schmälern den Erfolg des Fernsehsenders, deshalb baut Vivendi derzeit das Angebot von Canal Plus um. Der Konzernumsatz stieg um 0,5 Prozent auf 10,82 Milliarden Euro.

Unter Führung von Chairman Vincent Bollore baut sich Vivendi zu einem Medienimperium mit Fokus auf Südeuropa und mit Beteiligungen an Fernseh- und Musikgeschäften sowie Videospielen. Bollore hat in den vergangenen Monaten dabei viel Wirbel verursacht, sich mit den Gründern und Managern beim konkurrierenden Videospieleherausgeber Ubisoft verkracht und zuletzt auch mit Mediaset, als Vivendi versuchte, ihre Beteiligung an dem italienischen Konkurrenten zu erhöhen.

Im laufenden Jahr 2017 rechnet Vivendi mit einem Wachstum des Umsatzes um mehr als 5 Prozent und des Kerngewinns um rund 25 Prozent.

February 23, 2017

