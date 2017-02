Peking (ots/PRNewswire) -



TigerWit Group freut sich bekanntzugeben, dass das Unternehmen ein exponentielles Wachstum verzeichnet und für 2017 eine Erweiterung seiner globalen Präsenz anvisiert. Den Kleinanlegerkunden will man optimalen Schutz bieten und die bestmöglichen Praktiken bereitstellen.



TigerWit, ein seit 2015 bestehender chinesischer Broker, hat sich bislang darauf konzentriert, seinen Marktanteil in China und Südostasien auszubauen. Zwischen Anfang 2016 und 2017 ist die Zahl der Trading-Kunden im Jahresvergleich um 74 % gestiegen, wobei das monatliche Trading-Volumen im gleichen Zeitraum um das achtfache zugenommen hat. Die durchschnittliche Handelsgröße der Kunden hat sich in dem Zeitraum mehr als verdoppelt, was auf eine vorwärts gerichtete Kundenbasis schließen lässt.



Summer Xu, CEO von TigerWit, sagte:



"Das Team von TigerWit hat im vergangenen Jahr sehr hart daran gearbeitet, die Firma in einem umkämpften Markt zu positionieren. Dies basiert auf unserem differenzierten Produktangebot und der überragenden Technologie, die wir unseren Händlern anbieten. Speziell mit unserer mobilen Plattform heben wir uns von vielen anderen Plattformen am Markt ab. Wir wollen mit freudigem Optimismus an unseren bisherigen Erfolg anknüpfen."



"Wir sind alle ganz gespannt, was die Zukunft für TigerWit und seine Kunden bringen wird. TigerWit ist dafür bekannt, dass es geschäftliche Best Practices implementiert und seinen Kunden herausragenden Schutz bietet. Wir haben für 2017 eine klare Roadmap zur Einholung von Genehmigungen, die unsere Wachstumspläne zusätzlich vorantreiben werden."



Neben der Expansion in weitere internationale Märkte plant TigerWit für 2017 in Anknüpfung an seinen bisherigen Erfolg die weitere Entwicklung seiner innovativen Plattformen für mobiles und Online-Trading und will sich als führender Anbieter von Trading-Technologie etablieren. Dabei will sich TigerWit aber nicht nur auf die Technologieentwicklung beschränken. Das Unternehmen legt größten Wert auf Kundensicherheit und die Einhaltung strenger regulatorischer Anforderungen, die zahlreiche internationale Aufsichtsbehörden auferlegen.



TigerWit Group wurde 2015 von Summer Xu und Weilong Song gegründet. Mit Niederlassungen in Peking und Schanghai gehört das preisgekrönte Unternehmen zu den am schnellsten wachsenden Retail-Brokern Chinas.



TigerWit stellt seinen Kunden eine hochmoderne Technologieplattform für mobiles und Online-Trading in Devisen, Waren und Metallen zur Verfügung. Kunden können sich auf erstklassigen Service verlassen und haben Zugang zu weltweiter Interbankenliquidität.



