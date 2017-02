Wuzhen, China (ots/PRNewswire) - Die Wuzhen Tourism Co. Ltd hat vor Kurzem den Veranstaltungskalender für den Frühling 2017 für sein Premium-Resort Wu Village herausgegeben. Der Schwerpunkt liegt dabei vor allem auf einem besseren "Dorferlebnis" für Besucher von der ganzen Welt.



Foto: http://mma.prnewswire.com/media/471311/Wuyuan_China_tourism.jpg



Diesen Frühling bietet Wu Village seinen Besuchern neue, naturbezogene Veranstaltungen an, um ihnen unter anderen mit Teezeremonien, Rapsblütenbesichtigungen, Erdbeerpflücken, Drachenfliegen, Herstellen von Vogelscheuchen, Kochen und mehr einen erlebnisreichen Landurlaub zu bieten.



Diese Veranstaltungen sind in den All-inclusive-Paketen von Wu Village enthalten, die Aufenthalt, Transport, Verpflegung, Unterhaltung und Einkaufen für alle Besucher umfassen. Diese können das Dorf als Ganzes buchen und aus über 30 kostenlosen Aktivitäten während des Aufenthaltes auswählen, darunter Eindrücke in Natur, Freizeit- und moderner Landwirtschaft, Eintauchen in das Dorfleben, Landwirtschaft für Kinder und verschiedene kulinarische Programme.



Vom Norden des malerischen, westlichen Bereichs von Wuzhen, wo sich die berühmtesten Sehenswürdigkeiten befinden, liegt Wu Village 500 Meter weiter Richtung Kern der Großgemeinde. Wu Village selbst ist ein Premium-Resort für Dorfbewohner, die den traditionellen ländlichen Lebensstil des vergangenen Jahrhunderts entlang des Kaiserkanals im Süden von China erhalten.



Die alten Häuser, umgeben von Wasserwegen, Gärten und Teichen, sind meist zweistöckig, eine Bauweise, die lokal als zutuan (Gruppe) bezeichnet wird. Die Pensionen sind voller nostalgischer Erinnerungen des alten China und widmen sich verschiedenen Themen wie Fischerfamilie, Getreidemühle, Weinstraße, Bambus, Ernte, Perioden der Umerziehung und Pfirsichhaine und vermitteln so eine einzigartige Lebenserfahrung in Wu Village.



Yao Jie, Assistent des Präsidenten von Wuzhen Tourism Co. Ltd, erklärte, dass Wu Village ein ganz neues Freizeit- und Erholungsdorf mit neuartigen, erstklassigen Angeboten im Ökotourismus mit Schwerpunkt auf dem kulturellen Erbe ist. "Der Veranstaltungskalender für den Frühling 2017 präsentiert allen unseren Besuchern einen glücklicheren und entspannteren "Dorfbewohner"-Aufenthalt.



Auf der folgenden Website erhalten Sie weitere Informationen zu den Aktivitäten und können Reservierungen vornehmen: http://www.ewuzhen.com/.



Informationen zu Wuzhen



Wuzhen ist 1,5 Stunden mit dem Auto von Shanghai entfernt und zählt zu den angesagtesten Urlaubsorten in China. Als Wasserstadt ist Wuzhen für ihr reiches kulturelles Erbe bekannt. Neben der bis zu 1.300 Jahre alten, gut erhaltenen traditionellen Kunst und Stadtlandschaft engagiert sich Wuzhen auch für moderne kulturelle und künstlerische Ausstellungen und Veranstaltungen wie das Wuzhen Theatre Festival und die Wuzhen International Contemporary Art Exhibition zur Förderung des internationalen kulturellen Austauschs und Dialogs.



OTS: Wuzhen Tourism Co., Ltd. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/114096 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_114096.rss2



Pressekontakt: Li Hong +86 182 5836 9925 pisenwd@pisen.com