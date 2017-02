Die schlechte Nachricht vorab: den viel zitierten Superzyklus bei Rohstoffen gibt es nicht. Wohl aber saisonale Effekte. Wann also rein in die Rohstoffe, Jan-Hendrik Hein von ETF Securities? Und wie? Welche Rohstoffe steigen derzeit (besonders)? Und warum? Wie verändern steigende Zinsen die Rohstoffpreise? Und wann sind Rohstoffe am günstigsten bzw am teuersten - sprich, wann macht es saisonal betrachtet Sinn, in Rohstoffe zu investieren? Jan-Hendrik Hein von ETF Securities hat Antworten: Welche Sektoren wie performen und wie man investiert.