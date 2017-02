Berlin (ots) - SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz hat sich dafür ausgesprochen, Geld aus dem Haushaltsüberschuss für mehr Bildungsgerechtigkeit auszugeben. Bei einem Besuch der Uniklinik Halle sagte Schulz dem Nachrichtensender N24:



"Auf keinen Fall kann dieses Geld verwendet werden, wie offensichtlich der Bundesfinanzminister es plant, um Steuergeschenke im Bundestagswahlkampf für die, die ohnehin viel Geld haben, zu beschließen. Wir müssen investieren in die Qualifizierung und Ausbildung. Gut ausgebildete, gut qualifizierte Männer und Frauen in unserem Land, das ist die wirtschaftliche Zukunft. (...) Die Gebührenfreiheit von Kita bis zur Universität herzustellen, damit der Zugang zu Bildung nicht abhängig ist vom Geldbeutel der Eltern und auch von der Wohnadresse des Auszubildenden, ist ein Punkt der Gerechtigkeit, die wir in diesem Lande brauchen."



