BUDAPEST/WARSCHAU/PRAG/MOSKAU (dpa-AFX) - Die Aktienmärkte Osteuropas sind am Donnerstag auseinander gedriftet. An der Moskaus Börse wurde feiertagsbedingt allerdings nicht gehandelt.

Besonders deutlich bewegte sich der Budapester Leitindex Bux mit einem Abschlag von 1,65 Prozent auf 33 548,54 Punkte. Im Fokus standen Magyar Telekom (Mtelekom): Wie die Nachrichtenagentur MTI-Econews berichtete, will das Unternehmen 2017 seine Investitionen für die Netzwerkentwicklung leicht zurückschrauben. Damit soll laut Unternehmensangaben der für dieses Jahr erwartete leichte Rückgang bei Umsatz und operativem Ergebnis vor Abschreibungen (Ebitda) kompensiert werden. Die Aktie verlor 3,82 Prozent. Auch bei den Papieren der OTP Bank gab es mit minus 3,76 Prozent starke Abschläge. Dagegen stiegen Richter Gedeon um 1,12 Prozent.

Der tschechische Leitindex PX büßte 0,05 Prozent ein auf 972,20 Punkte. CEZ-Aktien gehörte mit plus 2,47 Prozent die Indexspitze. Bereits zur Wochenmitte hatten die Aktien über ein Prozent höher geschlossen. Der Stromversorger will den Kraftwerk-Ausrüster Skoda JS zu weiteren Kompensationszahlungen wegen Fehlern bei der Überprüfung der Rohrleitungssysteme im Atomkraftwerk Dukovany verklagen, schrieb die Nachrichtenagentur CTK. Bereits im Vorjahr hatte CEZ das Unternehmen Skoda JS auf eine Kompensation von 611 Millionen Kronen verklagt.

Weiter gut unterwegs waren zudem die Aktien von Fortuna mit plus 1,30 Prozent. Der Wettanbieter wird den Konkurrenten Hattrick Sports Group für 2,3 Milliarden Kronen kaufen, berichtete CTK. Die Übernahme mache Fortuna zum Marktführer in Rumänien und verhelfe dem Unternehmen zu einem größeren Marktanteil in Kroatien und Spanien. Bankwerte fanden keine einheitliche Richtung: Erste Group zogen um 0,37 Prozent an, während Moneta Money Bank 0,17 Prozent verloren und Komercni Banka mit minus 3,03 Prozent ans Ende des PX absackten.

An der Warschauer Börse legte der Wig-30 um 0,21 Prozent auf 2613,14 Punkte zu. Der breiter gefasste Wig stieg um 0,22 Prozent auf 59 586,89 Punkte. Eurocash-Aktien rutschten allerdings um 6,42 Prozent ab. Der Lebensmittelgroßhändler hatte im vierten Quartal 2016 unter dem Strich deutlich schwächer abgeschnitten als im Vorjahr und die Markterwartungen verfehlt. Im Zuge steigender Ölpreise waren dagegen Ölwerte unter den Gewinnern zu finden. Grupa Lotos zogen um 4,39 Prozent an und PKN Orlen schlossen 2,55 Prozent höher./bel/APA/ag/he

