Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe steigen

In den USA sind in der Woche zum 18. Februar mehr Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gestellt worden. Im Vergleich zur Vorwoche stieg die Zahl auf saisonbereinigter Basis um 6.000 auf 244.000 Anträge, wie das US-Arbeitsministerium mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Wert von 240.000 vorhergesagt.

US-Rohöllagerbestände steigen nicht so kräftig wie erwartet

Der Aufbau der Rohöllagerbestände in den USA hat sich fortgesetzt, allerdings nicht so dynamisch wie erwartet. In der Woche zum 17. Februar stiegen die Lagerbestände nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 0,56 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Es ist die siebte Woche in Folge mit einem Plus.

Index der Chicago-Fed deutet auf langsameres Wachstum

Die Wirtschaftsaktivität in den USA hat sich im Januar abgeschwächt. Der Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) fiel auf einen Stand von minus 0,05, wie die Federal Reserve Bank of Chicago mitteilte. Für den Dezember wurde der Indexstand auf plus 0,18 revidiert, nachdem zunächst ein Wert von plus 0,14 genannt worden war. Grund für den Indexrückgang war vor allem die Entwicklung der Produktionsindikatoren.

US-Finanzministerium prüft Ausgabe 50- oder 100-jähriger Anleihen

Das US-Finanzministerium erwägt die Ausgabe von Anleihen mit Laufzeiten von 50 oder gar 100 Jahren. Er habe seine Mitarbeiter gebeten, diese Möglichkeit zu prüfen, sagte Finanzminister Steven Mnuchin in einem Interview mit dem Fernsehsender CNBC. Für eine formale Ankündigung dieser Ultralangläufer sei es noch zu früh.

Berlin und Paris wollen "schnellstmöglich Klarheit" bei Opel

Die Regierungen von Deutschland und Frankreich machen Druck auf eine erfolgreiche Übernahme von Opel durch PSA. "Es ist unsere klare Erwartung, dass ein möglicher Zusammenschluss dieser führenden europäischen Automobilhersteller eine Erfolgsgeschichte werden muss und werden kann", erklärten die Wirtschaftsminister beider Länder, Brigitte Zypries und Michel Sapin. Man erwarte "schnellstmöglich Klarheit" über die Zukunft der beiden Unternehmen.

Merkel: Budgetäre Spielräume sind "überschaubar"

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat Forderungen nach deutlichen Mehrausgaben wegen der staatlichen Rekordüberschüsse heruntergespielt. Die Überschüsse von 23,7 Milliarden Euro, die höchsten seit der Wiedervereinigung, seien "gesamtstaatliche Überschüsse", betonte Merkel bei einer Pressekonferenz. "Wenn Sie dann auf den Bund kommen, dann ist der Überschuss schon sehr überschaubar", stellte sie fest.

Merkel beharrt auf Prinzip Eigenverantwortung - "ein Nein zu Eurobonds"

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat eine Vergemeinschaftung von Haftung in Europa durch Eurobonds erneut klar abgelehnt. Auf die Frage nach solchen gemeinsamen Anleihen betonte Merkel bei einer Pressekonferenz, "dass wir die Verantwortlichkeit dort, wo sie angesiedelt ist, immer im Blick haben müssen, und nicht etwas vergemeinschaften können, ohne dass vorher auch Kompetenzen dazu in Europa angesiedelt sind".

Grüne wollen gesamte Dieselflotte wegen Abgaswerten nachrüsten

Die Grünen verlangen eine Nachrüstung aller Dieselautos in Deutschland, um das drängende Problem der Luftverschmutzung in den Griff zu bekommen. "Der erste Schritt müsste sein, dass man dafür sorgt, dass die Grenzwerte eingehalten werden", forderte der stellvertretende Fraktionschef im Bundestag, Oliver Krischer. Die gesamte Flotte müsse ins Auge genommen werden.

Bundesregierung plant schwarze Liste für korrupte Firmen

Korrupte und betrügerische Unternehmen sollen in Zukunft von öffentlichen Aufträgen in Deutschland ausgeschlossen werden. Die Bundesregierung will deshalb ein Register erstellen, dass bundesweit kriminelle Firmen sammelt. Das geht aus einem Gesetzentwurf des Bundeswirtschaftsministeriums hervor, der noch in dieser Legislaturperiode verabschiedet werden soll. Dow Jones Newswires hatte Einblick in das Papier.

Ex-IWF-Chef Rato wegen Unterschlagung zu viereinhalb Jahren Gefängnis verurteilt

Der ehemalige Direktor des Internationalen Währungsfonds (IWF), Rodrigo Rato, ist wegen Unterschlagung zu viereinhalb Jahren Gefängnis verurteilt worden. Die Haftstrafe erhielt der heute 67-Jährige, weil er als Chef zweier spanischer Banken Kreditkarten nutzte, die Ausgaben in unbegrenzter Höhe und ohne jede Kontrolle erlaubten. Laut Anklage gab er mehr als 99.000 Euro aus.

DJG/DJN/AFP/sha

(END) Dow Jones Newswires

February 23, 2017 13:00 ET (18:00 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.