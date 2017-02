PSA-Chef Carlos Tavares will Opel als deutsches Unternehmen erhalten. Auch die Führung könnte bleiben - sofern sie ehrgeizigen Ziele der Franzosen erfüllt. Für Nostalgie lässt der ehemalige Manta-Fahrer keinen Platz.

Carlos Tavares kann sich noch genau erinnern: "Mit einem Opel Manta bin ich aufgewachsen", erzählt der Chef des französischen Autoherstellers PSA, der nun die deutsche GM-Tochter und ihre britische Schwester Vauxhall übernehmen will, am Dienstag im Kreis deutscher Journalisten. "Das war unser Familienauto. Ein Opel Manta Coupé 1,9 Liter mit einem schwarzen Vinyldach." Den letzten Wagen seines Vaters, einen Opel Astra, behielt Tavares sogar einige Jahre nach dessen Tod als Erinnerungsstück.

Doch wer glaubt, Jugenderinnerungen aus seinem Geburtsland Portugal oder nostalgische Gefühle könnten den Automanager zur Nachgiebigkeit bei den Verhandlungen über den Erhalt von Arbeitsplätzen und die Effizienz der Werke verleiten, den holt Tavares schnell aus solchen Träumen zurück in die wenig romantische Wirklichkeit. "Opel verbrennt seit zehn Jahren jedes Jahr eine Milliarde Euro. Die Mitarbeiter dort wissen selbst sehr gut, dass es so nicht weitergehen kann. Dieses Unternehmen braucht Hilfe. Das Geldverbrennen kann nicht ewig andauern."

Tavares spricht aus Erfahrung. Als er am 1. Januar 2014 die Führung bei PSA übernahm, war das Unternehmen dem Bankrott nahe. Allein im Geschäftsjahr 2012 hatte der französische Hersteller einen Rekordverlust von fünf Milliarden Euro eingefahren. Schon 2015 machte das Unternehmen wieder Gewinn. Für 2016 präsentierte der PSA-Chef an diesem Dienstag ein operatives Ergebnis von 3,23 Milliarden Euro für die Gruppe. Davon entfielen 2,22 Milliarden Euro auf die Automobilsparte. Das waren 19 Prozent mehr als im Vorjahr. In der Kasse lagen Ende Dezember mehr als sechs Milliarden Euro.

"Ich bin ein Wettkämpfer, ein Sportler", sagt der Hobby-Rennfahrer. Deshalb hat Tavares zugesagt, im Fall einer Übernahme die aktuellen Bestandsgarantien für die deutschen Opel-Werke zu respektieren. Manche bestehen bis 2018, andere bis ...

