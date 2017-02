Straubing (ots) - Die EU braucht eine Reform, das ist absehbar. An einem Europa der zwei Geschwindigkeiten wird auf Dauer kein Weg mehr vorbeiführen: Wer eine schnellere und tiefere Einigung will, kann dies mit Gleichgesinnten tun. Wer der EU-Familie nur in Teilbereichen angehören will, muss dafür die Möglichkeit erhalten. Aber das funktioniert nur, wenn die Institutionen alle zusammenhalten und auch immer wieder zusammenholen. Starke, charismatische Führungspersönlichkeiten sind dafür unverzichtbar - aber derzeit kaum vorhanden.



