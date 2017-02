Straubing (ots) - Die Opel-Ingenieure haben einiges zu bieten. Davon profitiert auch das PSA-Image. Denn PSA-Chef Tavares hat Recht: Mancher will partout kein französisches Auto kaufen. Außerdem könnte die Beteiligung der Chinesen an PSA Opel den Weg auf die Märkte im "Reich der Mitte" eröffnen. Möglich, dass die Übernahme Opel langfristig das Überleben sichert. Nur: Leicht wird es nicht.



