Inmitten der steigenden Spannungen zwischen den USA und Mexiko hat US-Außenminister Rex Tillerson das Nachbarland am Donnerstag besucht. Beide Staaten wollen nun Differenzen im Dialog beilegen.

In einer äußerst gespannten Stimmung haben sich am Donnerstag der mexikanische Außenminister Luis Videgaray und sein Gegenüber Rex Tillerson zu Gesprächen über die bilaterale Agenda getroffen. Im Anschluss an die Unterredung, an der auch der US-Heimatschutz-Chef John Kelly teilnahm, versuchte Videgaray die Differenzen möglichst kleinzureden. "Das Treffen kommt in einem komplizierten Moment der Beziehungen beider Staaten, und Mexiko hat seine Besorgnis und Irritation angesichts der jüngsten Maßnahmen ausgedrückt". Der Außenminister machte klar, dass die Differenzen fortbestehen und der Weg zu gemeinsamen Abkommen "sehr lang" werde. Sein Gegenüber Tillerson war wesentlich zurückhaltender und sprach lediglich davon, dass beide Länder wichtige gemeinsame Interessen teilten. Aber die ernsten Gesichter der beiden Minister ließen erahnen, dass die Unterredung nicht allzu harmonisch verlaufen war. Videgaray machte deutlich, dass Mexiko auf die Einhaltung der Menschenrechte beim Umgang mit den Migranten bestehe.

Die Gespräche waren überschattet von den neuen Migrationsregeln der Vereinigten Staaten, nach denen den rund sechs Millionen Mexikanern in den USA ohne Papiere die Abschiebung droht. Vor dem Treffen machte die mexikanische Seite deutlich, dass sie keinerlei Auflagen von den USA dulden werde. Wie vergiftet das Ambiente zwischen den beiden einstigen engen Partnern ist, zeigt die Tatsache, dass ...

