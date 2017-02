TORONTO, ONTARIO -- (Marketwired) -- 02/23/17 -- The common shares of Quadron Capital Corporation have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com

Quadron provides equipment design and manufacturing, ancillary products (hardware and supplies distribution), research & development and scientific services designed to address the complex, unique needs and requirements of licensed cannabis industry participants.

L'inscription a la cote de CSE des actions ordinaires de Quadron Capital Corporation a ete approuvee.

Les documents d'inscription et de divulgation seront disponibles sur www.thecse.com.

Quadron fournit des equipements de conception et de fabrication, produits auxiliaires (distribution de materiel et fournitures), recherche & developpement et services scientifiques concus pour repondre aux besoins complexes, uniques et exigences des participants de l'industrie de cannabis sous licence.

Issuer/Emetteur: Quadron Capital Corporation Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires Symbol(s)/Symbole(s): QCC Number of securities issued and 45 060 500 outstanding/Titres emis et en circulation: Number of Securities reserved for 15 933 750 issuance/Titres reserves pour emission: CSE Sector/Categorie: Life Sciences/ Sciences biologiques CUSIP: 74737A 10 2 ISIN: CA74737A 10 2 1 Boardlot/Quotite: 500 Trading Currency/Monnaie de CDN$/ $CA negociation: Trading Date/Date de negociation: February 24, 2017/Le 24 fevrier 2017 Other Exchanges/Autres marches: N/A Fiscal year end/Cloture de l'exercice April 30/ 30 avril financier: Transfer Agent/Agent des transferts: Computershare Trust Company of Canada

Contacts:

Canadian Securities Exchange (CSE)

Listings

(416) 367-7340

Listings@thecse.com

www.thecse.com