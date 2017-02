New York (ots/PRNewswire) - SHOPBOP, der angesagte Online-Mode-Shop für Damen aus aller Welt, startet eine weltweite Frühlingskampagne für 2017 unter dem Motto "Find Your Spring". Die Kampagne zeigt die britischen Schwestern und Stil-Ikonen Suki Waterhouse und Immy Waterhouse sowie Model-of-the-Moment Alanna Arrington. Bei der Kampagne dreht sich alles um die Freundschaft zwischen Frauen und eine moderne Auffassung von Weiblichkeit, die bei sechs vorherrschenden Trends zu sehen sind: Pretty in Pink, Tailor Made, All-Day Lingerie, Modern Americana, New Romantics und SoCal Cool.



Die Kampagne beginnt mit der Verbreitung von einzigartigen Fotos und Videos über die digitalen Kanäle E-Mail, soziale Netzwerke und Homepage. Sie wird über Desktop-, Tablet- und Mobilgeräte sowie ausgewählte E-Mail-Adressen fortgesetzt und zwar in Form von Look-der-Woche-Büchern, die Stilanleitungen, das neueste Frühlingsprodukt und fantastische Bilder enthalten. Von der Farbe des Frühlings - rosa - bis hin zu verspielten Details und romantischen Formen werden die Modehighlights der Saison zum Leben erweckt.



SHOPBOP Fashion Director, Caroline Maguire:



"Wir sind höchst erfreut, dass wir unsere weltweite Frühlingskampagne für 2017 unter dem Namen 'Find Your Spring' mit Suki Waterhouse, Immy Waterhouse und Alanna Arrington präsentieren können. Unserer Ansicht nach haben wir das perfekte Trio gefunden, um das Frühlingserwachen á la SHOPBOP mit einem kundennahen Modestil und einer verspielten Feinfühligkeit zu zeigen."



FRÜHLINGSTRENDS VON SHOPBOP:



Pretty in Pink [Start: 23. Februar 2017]



Diese verträumte Farbe wird Ihren Kleiderschrank erobern - in den Farbtönen creamy blush, dusty rose und shocking fuchsia.



Tailor Made [Start: 9. März 2017]



Ihr Spickzettel für frische Frühlingsklassiker, wie Sie sie noch nie gesehen haben.



All-Day Lingerie [Start: 16. März 2017]



Ihr Ratgeber für einen unbeschwerten Luxus-Look. So tragen Sie bauchfreie Oberteile unter Blusen, kombinieren Spitzenkleider mit Seidenhosen und werfen boudoir-ähnliche Kleider über ausgefranzte Hotpants.



Modern Americana [Start: 23. März 2017]



Rot, weiß und blau auf neue Art kombiniert! Sinnbild für das Wiederaufleben der Americana-Kultur mit Gingham, Punkten, US-Farben, Streifen und ganz viel Denim.



New Romantics [Start: 30. März 2017]



Ein raffinierter Mix aus verspielten Rüschen, Blusen mit Stehkragen, Puffärmeln und aufwendigen Blumenmustern.



SoCal Cool [Start: 6. April 2017]



Feiern Sie die guten alten Strandzeiten mit hellen, verspielten und von Surfmotiven geprägten Formen. Das i-Tüpfelchen sind ausdrucksstarke Grafiken und Neoneffekte.



ÜBER SHOPBOP:



Shopbop.com (http://www.shopbop.com/) ist ein angesagter Online-Shop für aktuelle Modetrends, wo eine breite und erlesene Auswahl an Damenmode von etablierten und aufstrebenden Designern angeboten wird. SHOPBOP.com arbeitet mit mehr als 1.000 Marken (http: //www.shopbop.com/actions/designerindex/viewAlphabeticalDesigners.act ion) aus aller Welt zusammen und präsentiert Frauen in 165 Ländern ein Sortiment an Prêt-à-Porter und Accessoires. Internationale Lieferungen erfolgen schnell und kostenlos. In den USA und Kanada werden zudem kostenfreie Rücksendung garantiert. SHOPBOP ist Teil der Unternehmensgruppe Amazon.com Inc.



