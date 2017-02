Regensburg (ots) - Deutschlands Berufsanfänger sind im internationalen Vergleich zu alt, ob der kurzen Lebensarbeitszeit kollabieren die Rentenkassen: Es waren wichtige Gründe, die in den vergangenen Jahrzehnten den Umbau der deutschen Schul- und Hochschulstrukturen vorantrieben. In der Konsequenz gibt es heute Hochschulabsolventen in einem Alter, in dem früher manch einer nach Abi, Zivi und Auslandsjahr gerade mal begann, sich Gedanken über mögliche Studienfächer zu machen. Die Reformen haben ihr Ziel erreicht, sie waren erfolgreich. Dennoch herrscht Unfriede in der Bildungspolitik. Denn viele sehen Schulen und Universitäten zu mehr verpflichtet als der Erfüllung von Zielvorgaben, die durch gesellschaftspolitische und wirtschaftliche Anforderungen definiert werden. Die Diskussion um G8 oder G9 findet sich deshalb im Spannungsfeld zwischen der Verantwortung für die individuelle Entwicklung des Einzelnen, den finanziellen und organisatorischen Grenzen des Machbaren und den externen Anforderungen der Wirtschaft wieder. Somit muss die Kernfrage vor der Entscheidung für G8, G9 oder ein Kompromissmodell lauten: Wie viel Raum und individuelle Fördermöglichkeiten soll Schule nicht nur für das Beherrschen der Lerninhalte, sondern auch für die Entwicklung der individuellen Persönlichkeiten und Talente bereitstellen? In der Antwort auf diese Frage liegt die Entscheidung über die Zukunft des bayerischen Bildungssystems.



