Borussia Mönchengladbach hat das Rückspiel der Zwischenrunde in der Europa League am Donnerstagabend gegen den AC Florenz mit 4:2 gewonnen und zieht damit ins Achtelfinale ein. Die Borussia setzte die Italiener früh unter Druck, dennoch kamen die Gastgeber zu Chancen und in der 16. Minute traf Nikola Kalinic dann zum 1:0 für Florenz.

Nach dem Treffer wurden die Italiener selbstbewusster, in der 29. Minute legte Borja Valero nach. In der 44. Minute verwandelte Lars Stindl schließlich einen Foulelfmeter für Mönchengladbach, in der 47. Minute sorgte er für den Ausgleich, in der 55. Minute gelang ihm dann der dritte Treffer. Andreas Christensen legte in der 60. Minute noch einmal nach.