Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - LG Innotek hat heute die weltweit erste 70 mw UV-C LED für Sterilisationsaufgaben vorgestellt. Die Sterilisationsleistung beträgt das 1,5-fache des 45-mW-Moduls der Konkurrenz.



UV-C LED erzeugt kurzwellige ultraviolette Strahlung im Bereich zwischen 200 und 280 nm und eignet sich damit für Sterilisationsaufgaben. Es verhindert die Ausbreitung von Bakterien, indem es ihre DNA zerstört. Das Produkt von LG Innotek erzeugt UV-Strahlung im Bereich von 280 nm.



UV-C LED kommt bislang hauptsächlich in kleinen Sanitärprodukten zum Einsatz, da seine niedrige optische Leistung eine niedrige Sterilisationsleistung bedeutet. LEDs für Zahnbürsten-Sterilisatoren haben eine Leistung von 1 mW, bei Wassertanks liegt sie bei 2 mW.



LG Innotek hat die optische Leistung der UV-C LED mit seiner eigenentwickelten LED-Vertical-Chip-Technologie auf 70 mW erhöht. Bei einer Größe von gerade einmal 6 mm bietet das Produkt die weltbeste Sterilisationsleistung.



Das Problem der schwachen UV-Ausgangsleistung hat das Unternehmen durch eine spezielle LED-Chip-Technologie gelöst. Die Lichtausbeute konnte durch ein strukturelles Epitaxiedesign in Kombination mit Vertical-Chip-Technologie maximiert werden. So ließ sich die Ausgangsleistung erhöhen, wobei durch eine effektive Wärmableitung eine zuverlässige Qualität sichergestellt wird.



Das Produkt des Unternehmens ist kompakt und bietet eine hohe Sterilisationsleistung. Damit eignet es sich für verschiedene Anwendungsbereiche wie beispielsweise Wasseraufbereiter und Luftreiniger, da es die Sterilisation von fließendem Wasser und strömender Luft ermöglicht.



In der herstellenden Industrie ist ein Einsatz in Härteanlagen denkbar. Dank der hohen UV-Ausgangsleistung lässt sich die Leistung des Aushärtegeräts steigern.



Für die Hersteller von Wasseraufbereitern, Reinigern und Härteanlagen gewährleistet LG Innotek die sichere Versorgung mit UV-C LEDs, die für den jeweiligen Verwendungszweck optimiert sind. LG Innotek betreibt eine konsistente Fertigung, die Epi-Wafer, Chips, Gehäuse und Module umfasst. Die Produkte werden der Auslieferung an den Kunden strengen Qualitätsprüfungen unterzogen.



Neben seiner 280 nm UV-C LED hat LG Innotek verschiedene andere LEDs im Angebot, darunter 365 nm, 385 nm, 395 nm und 405 nm UV-A LEDs für den universellen industriellen Einsatz sowie 305 nm UV-B LEDs für den Bio- und Medizinsektor.



Ho-rim Jung, Vice President der LED-Marketingabteilung, sagte: "Von der Entwicklung des 70-mW-Produkts erhoffen wir uns neue Anwendungsbereiche für UV-C LED. Wir werden weiter an der Entwicklung hochwertiger, innovativer Produkte arbeiten."



Laut der Marktforschungsfirma Yole Development wird für den UV-LED-Markt, der 2015 ein Volumen von 130 Millionen USD hatte, für 2017 ein Wachstum auf 270 Millionen USD prognostiziert.



