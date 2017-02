Melbourne, Australien (ots/PRNewswire) - Die belgischen Luftstreitkräfte sind die neueste militärische Organisation, die FlightPro® erwirbt. Sie werden die Software zur Steuerung aller Aspekte des militärischen Flugbetriebs, einschließlich des Trainings einsetzen. Die Wahl fiel nach einem strengen Ausschreibungsverfahren auf FlightPro® und zeigt die kritische Natur der Fähigkeiten, die das belgische Verteidigungsministerium verlangte.



Der Abschluss mit den belgischen Luftstreitkräften stärkt die weltweit dominante Position von Ocean Software im Bereich der Enterprise Aviation Operations Management Software [Software für Flugbetriebsmanagement auf Unternehmensniveau], insbesondere in Europa, wo sich Belgien der schnell wachsenden Liste europäischer Kunden von Ocean anschließt, zu denen die Europäische Verteidigungsagentur, die Royal Air Force, die Luftstreitkräfte Finnlands, Lufthansa, BAE Systems und ST Aero zählen.



Ocean Software entwickelte FlightPro® ursprünglich im Jahr 1993 für die Royal Australian Air Force, die sich nach wie vor darauf verlässt, damit der tägliche Betrieb der Fliegerstaffeln effizient und sicher abläuft.



FlightPro® wurde für die Vereinfachung der multidimensionalen, herausfordernden Aufgabe konzipiert, genau die richtig qualifizierten Piloten zur richtigen Zeit in die richtigen Flugzeuge sowohl für Trainings- als auch operative militärische Zwecke zu bekommen. In der Vergangenheit wurde für die Steuerung multipler manueller Prozesse und Altsysteme hervorragend ausgebildetes und erfahrenes Betriebspersonal, üblicherweise Fluglehrer, eingesetzt, um das gewünschte Endziel zu erreichen. FlightPro® vereinfacht und automatisiert zahlreiche der damit verbundenen Aufgaben und vereint alle erforderlichen Daten in einem einzigen System, das alles, von der Terminplanung über das Training, die Qualifikation und das Währungsmanagement bis hin zur Instandhaltung und Berichterstattung, einschließlich aller dazwischen liegenden Anforderungen abwickelt.



Bruce Moors, General Manager von Ocean Software, sagte: "Die harte Arbeit der Teams der belgischen Luftstreitkräfte und von Ocean Software, um dies alles zu ermöglichen, hat die Anerkennung der Prinzipien sichergestellt, die hinter allem stehen, was wir tun, nämlich der Entwicklung und Bereitstellung qualitativ hochwertiger Systeme. FlightPro® ist ein bewährtes und hoch angesehenes Produkt, das im Laufe von mehr als 20 Jahren von Menschen entwickelt und verbessert wurde, welche die extreme Komplexität des Flugbetriebes verstehen, besonders im militärischen Umfeld."



Die belgischen Luftstreitkräfte planen, die FlightPro® Software bis zum Ende dieses Jahres in Betrieb zu nehmen. Der belgische Projektleiter, Steven Van der Vorst, sagte: "Künftige Herausforderungen, wie "mehr mit weniger zu erreichen" und die zunehmend komplexen Waffensysteme, darunter A400M, NH90 und künftige Kampfflugzeuge, werden immer effizientere Werkzeuge, wie z. B. FlightPro® benötigen, damit diese Waffensysteme auch effektiv eingesetzt werden können."



Über Ocean Software



Ocean Software konzipiert, entwickelt und liefert Enterprise Softwarelösungen für Militär-, Regierungs- und Unternehmenskunden in der ganzen Welt.



Die Lösungen von Ocean werden aufgrund ihrer Vollständigkeit, des Unterstützungsniveaus, der laufenden Weiterentwicklung, des Trainings und der Dokumentation weithin als der Goldstandard in ihren jeweiligen Klassen betrachtet. Unsere Produkte sind die Kernsysteme hinter hochkomplexen operativen Umgebungen, darunter: Kommando und Führung, operatives und Trainingsmanagement, Gesundheitswesen, Lieferkettenmanagement und E-Commerce. Weitere Informationen finden Sie unter www.ocean.software.



Über die belgischen Luftstreitkräfte



Die belgischen Luftstreitkräfte feierten im vergangenen Jahr ihr 70jähriges Bestehen, ihre Wurzeln gehen jedoch auf das Jahr 1907 zurück. Heute gelten die belgischen Luftstreitkräfte als eine der aktivsten Luftwaffen der Welt und sie spielen eine Schlüsselrolle in der NATO. Die belgischen Luftstreitkräfte sind ein kleiner aber zuverlässiger Partner ihrer Verbündeten und sowohl im Heimatland als auch im Ausland aktiv. Neben ihren nationalen Aufgaben, wie QRA und SAR, nehmen die belgischen Luftstreitkräfte an einem breiten Spektrum von Operationen teil. Hierfür sind herausragende Technologie und Ausrüstung unumgänglich.



Nick Timms Sacha Blomer Ocean Burson-Marsteller Software für Ocean Sachab@ocean.com.au Software +61-3-8614-7200 nick.timms@bm.com +61-2-9928-1519



OTS: Ocean Software newsroom: http://www.presseportal.de/nr/125657 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_125657.rss2



Pressekontakt:



Für hochauflösende Bilder bitten wir um Kontaktaufnahme mit: