Am 17. Februar 2017 war es soweit: Das Schulgartenprojekt des Deutschen Kartoffelhandelsverbandes e.V. "Kids an die Knolle" erhielt auf der Didacta in Stuttgart das Siegel "Wir sind IN FORM". Das ist die Initiative für gesunde Ernährung und mehr Bewegung, mit der das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft sowie das...

Den vollständigen Artikel lesen ...