Feste Preistendenzen haben sich auch in dieser Woche am Kartoffelmarkt weitgehend bestätigt. Abpackbetriebe berichten von ruhigen aber stetigen Geschäften. Das Angebot ist ausreichend und von guter Qualität. Bildquelle: Shutterstock.com Die aktuell niedrigen Außentemperaturen spielen den Lagerhaltern bei der Gesunderhaltung der Kartoffeln in die Hände. Im...

Den vollständigen Artikel lesen ...