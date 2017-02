Mehr Natur, mehr Natürlichkeit: Nicht nur beim Essen folgen in Deutschland immer mehr Menschen dieser Prämisse und versuchen, Zusatzstoffe zu vermeiden. Auch in Sachen Kosmetik besteht ein großes Interesse an den positiven Effekten rein pflanzlicher Substanzen. Schmeckt gut, kann aber auch als natürlicher Beauty-Helfer eingesetzt werden: die Kartoffel. Foto KMG...

Den vollständigen Artikel lesen ...