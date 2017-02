Halle (ots) - In der Debatte über die mögliche Lizenzierung zweier Red-Bull-Fußballklubs - RB Leipzig und Red Bull Salzburg - für europäische Wettbewerbe vertreten Sportrechtler unterschiedliche Auffassungen. Der Thüringer Sportjurist Johannes Arnhold schätzt auf Anfrage der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Freitagausgabe) ein, dass den Vereinen wegen Verstoßes gegen die Financial-Fair-Play-Regelungen "Sanktionen in Gestalt von Ermahnungen oder Geldstrafen drohen" könnten. Allerdings seien der "Ausschluss oder die Nichtzulassung zu einem Uefa-Wettbewerb" unwahrscheinlich. Der Düsseldorfer Sportrechtler Paul Lambertz hingegen hält einen Ausschluss unter bestimmten Voraussetzungen sogar für unumgänglich.



