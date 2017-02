Aufgebrachte Bürger stellen die Republikaner zur Rede. Sie fordern klare Kante gegen Präsident Trump. Aus drögen Fragestunden wird ein Spektakel, für das die Demokraten Methoden der ultrakonservativen Teaparty kopieren.

Amerikanische Politiker stellen ihre Bürgernähe gern mit Townhall-Meetings in ihren Wahlkreisen unter Beweis. Normalerweise sind das dröge Fragestunden in kleinen Konferenzräumen, die alle Beteiligten schnell wieder vergessen. Doch normal ist zurzeit so gut wie gar nichts, und so haben sich die Townhalls in ein Medienspektakel verwandelt.

Amerika ist nach dem Wahlkampf nicht zur Ruhe gekommen. Ein Proteststurm fegt durch das Land. Der nationalistische Regierungskurs von Donald Trump provoziert selbst in tiefkonservativen Gegenden eine Gegenreaktion. Republikanischen Senatoren und Abgeordnete werden ausgebuht und niedergeschrien. Ihre Townhalls ähneln Showprozessen: Aufgebrachter Wähler rechnen mit Trump und seinen parlamentarischen Unterstützern ab.

2000 Leute erwarteten Senator Tom Cotton, als er am Mittwochabend in Little Rock, Arkansas, zur Fragestunde lud. Sie hatten Protestbanner mitgebracht, rote Karten und Schilder mit gesenktem Daumen. Politikverdrossenheit kann Amerika jedenfalls niemand attestieren. Die Basis macht mobil. Den Parlamentariern, deren Aufgabe es ist, die Exekutive zu kontrollieren, schleudern die Wähler die Parole entgegen: "Do your Job!"

Eine Frau wollte von Cotton wissen, ob er die Forderungen seiner Trump-kritischen Parteifreunde John McCain und Lindsay Graham unterstütze, eine "unabhängige, überparteiliche Untersuchungskommission" einzurichten, den Russland-Verbindungen Trumps, seiner Wahlkampagne und seiner Regierung auf den Grund zu gehen. Donnernder Applaus hallte durch den Saal. Cotton stand mit gefalteten Händen auf der Bühne und machte Ausflüchte. So ging das den ganzen Abend. Mehr als eineinhalb Stunden lang. Wütende Fragen, unklare Antworten.

Cottons Kollegen erging es ähnlich. Ob Senatorin Joni Ernst und Senator Chuck ...

