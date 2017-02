Der Finanzstaatssekretär und CDU-Vordenker fordert einen knallharten Lagerwahlkampf.

WirtschaftsWoche: Ihre Breitseiten gegen Rot-Rot-Grün erinnern an die Rote-Socken-Kampagne gegen die PDS. Braucht es davon echt eine Neuauflage?Natürlich ist 2017 nicht 1994. Ich finde es dennoch ziemlich geschichtsvergessen, dass wir heute selbstverständlich darüber reden, dass Menschen unser Land regieren könnten, die einst an der Mauer mitgebaut haben. Aber diese Entwicklung muss ich wohl akzeptieren. Und trotzdem sind die Unterschiede auch heute mehr als deutlich: Die Linken sind einfach Sozialisten, das steht in ihrem Wahlprogramm. Sie wollen schlicht eine andere Gesellschaft.

Aber in Umfragen halten gerade mal ein Drittel der Deutschen Rot-Rot-Grün für gefährlich.Den Linken geht es nicht um einen Staatsstreich, aber sie wollen gegen die Grundlage unseres Wohlstandes putschen: mehr Regulierung für Bürger und Unternehmen, ...

