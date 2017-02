Martin Schulz marschiert mit roter Fahne voran - und provoziert Entsetzen. Der Weg zu einer rot-rot-grünen Machtoption zeichnet sich allzu deutlich ab. Was wollen Schulz und seine Genossen?

Jeder Guru, der etwas auf sich hält, lässt seine Anhänger auf sich warten. Martin Schulz macht da keine Ausnahme. Fünf Minuten vergehen, zehn Minuten, zwölf, dann - endlich die Erlösung: Der SPD-Kanzlerkandidat teilt den Saal wie Moses das Meer und schreitet der Bühne entgegen. Die Genossen in der Stadthalle Bielefeld sind schier aus dem Häuschen. Sie begleiten ihren Propheten mit Ovationen im Stehen, weil sie wissen: Gleich wird er ihnen den nahenden Wahlsieg verkünden. Doch statt Schulz, der gerade vorne ankommt, sich noch einmal umdreht, in den Saal winkt und dann seinen Platz einnimmt, betritt erst einmal Klaus Barthel die Bühne.

Barthel, so viel muss man wissen, ist Vorsitzender der SPD-Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen. In den vergangenen Jahren war es ziemlich still um ihn geworden. Nun steht er an diesem Montagmorgen vor mehr als 700 Genossen, Gewerkschaftlern und Betriebsräten und gibt frohgemut den Einpeitscher vom Dienst, als sei er nie etwas anderes gewesen. Er habe, ruft Barthel genüsslich in den Saal, am Morgen die Schlagzeile gelesen, dass Martin Schulz "die Agenda 2010 korrigieren" wolle. Mehr muss er nicht andeuten. Der Saal füllt sich schon wieder mit Jubel, alles klatscht im Takt. Keine Frage: Martin Schulz hat die Sozialdemokratie im Handstreich stolz, ja: selbstbesoffen gemacht.

Was der Merkel-Herausforderer dann abliefert, ist beispielhaft für eine wärmende Gerechtigkeitsrhetorik, die das soziale Wir im Namen des sorgenden Staates anspricht. Schulz gelingt es, sich als Kritiker der Agenda 2010 zu profilieren ("Wir haben Fehler gemacht"), ohne das A-Wort auch nur ein einziges Mal in den Mund zu nehmen. Schulz verspricht den Deutschen eine Solidarrente, ohne zu sagen, dass die Deutschen auch für sie aufkommen müssten. Und Schulz kündigt eine Revision der Schröder-Reformen an (Ältere sollen wieder länger Arbeitslosengeld I bekommen), ohne anzudeuten, was genau er da im Schilde führt.

Offenbar geht es Schulz an diesem Tag nicht um Sachpolitik, sondern nur darum, die roten Reihen zu schließen. In der kurzen Geschichte seiner Kanzler-Kampagne nimmt der 20. Februar 2017 daher einen besonderen Platz ein: Es ist der Tag, an dem die Schulz-SPD bekennt: Wir meinen es ernst mit dem Linkskurs. Es ist der Moment, in dem sich eine vage Machtoption in einen absoluten Willen zur Macht wendet: Rot-Rot-Grün!

Kein Wunder, dass Schulz' Linkskurs allergische Reaktionen hervorruft und alte Reflexe aktiviert: Mit der SPD ist vielleicht Staat zu machen, aber Wirtschaft kann sie nicht. Schulz wolle mit Linken an die Macht, die "gegen die Grundlagen unseres Wohlstands putschen", poltert CDU-Hoffnungsträger Jens Spahn (siehe oben). "Rot-Rot-Grün wäre für die deutsche Volkswirtschaft ein unkalkulierbares Risiko", warnt Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer. Und über eine "Rolle rückwärts" schimpft BDI-Präsident Dieter Kempf, der über alle Parteigrenzen hinweg "eine immer stärkere Skepsis, ja Feindschaft gegenüber marktwirtschaftlichen Lösungen" beobachtet, einen politischen Hang zu immer mehr Staat und Regulierung, zu immer höheren Steuern: "Diese Gefahr wäre mit Rot-Rot-Grün sicherlich groß."

Gegenwind von Unternehmern

Verspielt Martin Schulz seinen Kredit in der Wirtschaft, bevor er überhaupt welchen aufbauen konnte? Versteht er, was auf dem Spiel steht? Umfragen zeigen, dass sich jeder dritte Deutsche beim Gedanken an Rot-Rot-Grün "persönlich beunruhigt" fühlt. Bisher galt daher auch in der SPD das an den Pragmatikern Helmut Schmidt und Gerhard Schröder entwickelte Credo, dass nur ein Genosse Kanzler wird, der (auch) die Sprache die Wirtschaft versteht. Seine Fraternisierung mit Linken und Gewerkschaften und eine Sozialstaatsprosa, die Schulz nicht mal unterfüttert mit wirtschaftspolitischen Gestaltungsvokabeln wie "Globalsteuerung" (Karl Schiller) oder "Industriepolitik" (Sigmar Gabriel), provozieren geradezu Gegenwind von Unternehmern und Industriebossen. Die Trumpf-Gesellschafterin Nicola Leibinger-Kammüller nimmt Schulz' Reden gar zum Anlass, schon heute für eine Angela-Merkel-Regierung zu werben - für "eine Regierung, die ihre Kernaufgabe in der Ausgestaltung der sozialen Marktwirtschaft erkennt - und die den kaum noch diskutierten Beitrag der Wirtschaft als Stabilitätsfaktor dieses Landes wieder deutlicher herausstellt".

Dass Schulz mit der Agenda-Politik Schröders die wirtschaftspolitische Kompetenzvermutung der SPD opfert, um die Sozialdemokratie mit sich selbst zu versöhnen, ist nicht ohne Pointe. Schröder hat erst im Dezember in der WirtschaftsWoche an seine Partei appelliert, sich mit dem Gedanken an Rot-Rot-Grün vertraut zu machen. "Ich finde richtig, dass sie sich die Machtoption offen hält", sagte der Altkanzler, "wenn diese vernünftig umsetzbar ist." Schulz bereitet diese Umsetzbarkeit nun vor, indem er den Wählern anbietet, Schröders Politik nicht etwa weiter-, sondern abzuwickeln. Dieser Kurs ist riskant. Denn Schulz macht sich nicht nur angreifbar. Sondern macht sich auch den Raum für andere Koalitionen eng, etwa mit den Grünen und der FDP. Denn keine Wahl ist so offen wie diese, in die alle Parteien ohne ...

