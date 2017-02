Die Agenda 2010 zu reformieren ist sinnvoll - Martin Schulz sollte das aber der Zukunft zugewandt machen, nicht der Vergangenheit.

An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen: So beginnt ein Artikel in der ersten Ausgabe des "Vorwärts", Parteiorgan der SPD, vom 1. Oktober 1876. Es geht darin natürlich nicht um die Agenda 2010, aber auch die trägt Früchte, an denen man einiges erkennen könnte.

Es sind die Früchte einer mutigen Reform, in denen der derzeitige Glanz der deutschen Wirtschaft gereift ist. Die Arbeitslosigkeit? Auf dem tiefsten Stand seit der Wiedervereinigung. Wachstum? 2016 das höchste seit fünf Jahren. Exportleistung? So gut, dass sie zunehmend Frust und Wut aus anderen Teilen Europas und den USA auf sich zieht. Das Ausland erkennt mit Respekt und Missgunst an, wie aus dem "kranken Mann Europas" wieder eine wirtschaftliche Kraftzentrale der Welt geworden ist. Mensch, da hat der Gerhard was gerissen, könnte man sagen. Sagt in der SPD aber kaum einer. Die Partei hat immer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...