St. Gallen - Am Freitag, 15. September 2017, findet von 13:15 bis 17:00 Uhr das erste VR-Symposium statt. Dieser Anlass richtet sich an aktive und angehende Verwaltungsräte von KMU. Neben der Wissensvermittlung und -vertiefung ist der Anspruch der Veranstaltung, eine Netzwerkplattform für Verwaltungsräte zu schaffen. Das Symposium wird vom Institut für Klein- und Mittelunternehmen der Universität St.Gallen und der OBT AG durchgeführt.

Das KMU-Institut der Universität St.Gallen und OBT bringen umfassende Erfahrungen mit, wenn es um die Beratung und Weiterbildung von Verwaltungsräten und die Übernahme von VR-Mandaten in KMU geht. Für Verwaltungsräte ist es wichtig, auf dem Laufenden zu bleiben, um neue Impulse in die von ihnen betreuten Unternehmen zu bringen. Aufgrund von Gesprächen mit Verwaltungsräten haben die Organisatoren die Durchführung eines solchen Anlasses für KMU evaluiert und sind zum Schluss gekommen, dass dafür ein Bedarf vorhanden ist.

Das VR-Symposium richtet sich an aktuelle und angehende Verwaltungsräte in KMU. Die Teilnehmenden erhalten neue Impulse zu den Herausforderungen im VR-Alltag. In der ersten Durchführung am Freitag, 15. September 2017, ...

