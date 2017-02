Im Verhältnis zum Nachbarn hat US-Präsident Trump viel Porzellan zerschlagen. Sein Chefdiplomat versucht, die Beziehung zu Mexiko zu kitten. Die großen Differenzen bei Handel, Sicherheit und Migration dürften sich aber nur schwer überwinden lassen.

Versöhnliche Töne in turbulenten Zeiten: Nach einem wochenlangen Schlagabtausch zwischen den Vereinigten Staaten und Mexiko haben beide Seiten ihre Gesprächsbereitschaft bekräftigt. Es sei sehr wichtig, den Dialog zu stärken, sagte der mexikanische Präsident Enrique Peña Nieto am Donnerstag nach einem Treffen mit US-Außenminister Rex Tillerson und Heimatschutzminister John Kelly. Mexiko werde aber mit entschlossener Haltung und im nationalen Interesse verhandeln.

"Wir erleben einen komplexen Moment in unseren Beziehungen", sagte der mexikanische Außenminister Luis Videgaray nach den Gesprächen in Mexiko-Stadt. "Einige Äußerungen aus Washington haben für Irritationen in Mexiko gesorgt. Der beste Weg, um die Differenzen zu überwinden, ist der Dialog."

Nach den jüngsten Provokationen aus Washington und der scharfen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...